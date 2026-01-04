23 horas en una celda y con presos de alto perfil: Así es la cárcel donde está Nicolás Maduro - Chilevisión

El líder del régimen Nicolás Maduro, capturado el sábado tras la "Operación Resolución Absoluta" de Estados Unidos en Venezuela, ya conoce la cárcel a la que será trasladado.

Se trata del Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, en Nueva York, uno de los recintos penitenciarios más reconocidos del país.

Maduro permanecerá detenido hasta que enfrente la justicia. Ayer, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, detalló que la exautoridad venezolana fue acusada en el Distrito Sur de Nueva York de cometer una serie de delitos, entre ellos, "conspiración narcoterrorista".

De acuerdo a antecedentes preliminares, el líder del régimen venezolano permanecerá encerrado por 23 horas en una celda —que cuenta con cama, baño y lavatorio metálicos— y apenas dispondrá de 60 minutos de salida hacia un patio interior.

Su llegada, además, se mantiene en la línea de lo que históricamente ha ocurrido con el penal, pues por el recinto han pasado presos de alto perfil mediático, como lo fueron el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y la convicta sexual y esposa de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.

En la actualidad, uno de sus internos más reconocidos es el exproductor discográfico Sean 'Diddy' Combs, acusado de tráfico sexual y crimen organizado.

Así es por dentro el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, la cárcel donde está Nicolás Maduro

A continuación, revisa algunas fotos de cómo es el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn: