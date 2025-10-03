Sean 'Diddy' Combs a la cárcel: rapero fue condenado por delitos asociados a prostitución - Chilevisión

El reconocido productor recibió una sentencia de 4 años de cárcel, 5 años de libertad vigilada y 500 mil dólares de multa.

En un fallo histórico, el famoso rapero y productor Sean 'Diddy' Combs fue condenado a 50 meses de cárcel por delitos asociados a la prostitución.

El sujeto volvió a enfrentar la justicia tras unos pocos meses. De hecho, en julio pasado fue absuelto de los delitos más graves que se le imputaban, entre los que estaban crimen organizado y tráfico sexual.

Quien dio a conocer la sentencia fue el juez Arun Subramanian, del tribunal federal de Manhattan, en Nueva York.

El magistrado indicó que no puede ignorar que los delitos fueron perpetrados por Combs usando su poder para abusar "física y psicológicamente" de las víctimas.

Antes de conocer su sentencia, el imputado habló ante el tribunal y pidió perdón a Cassie Ventura —su expareja y víctima— y a Jane, otra denunciante.

En esa línea, ofreció disculpas a su familia y "a todas las víctimas de violencia de género" que han visto el video viral en que sale golpeando a Ventura.

"Mis acciones fueron horribles y vergonzosas. Estaba enfermo por las drogas. Necesitaba ayuda, pero nunca la pedí. De todas formas, eso no es excusa, porque yo sabía hacerlo mejor, porque mi madre y mi fe me habían enseñado a ser mejor", señaló.

Además de los 50 meses de cárcel —unos 4 años y 2 meses—, Diddy pasará los cinco años siguientes en libertad vigilada y deberá pagar una multa de 500 mil dólares.