 Sean 'Diddy' Combs a la cárcel: rapero fue condenado por delitos asociados a prostitución - Chilevisión
Minuto a minuto
Comenzó el juicio contra sujeto que mató con arma blanca a delivery por retraso en su pedido Caso Bernarda Vera: Presentan querella y denuncias contra ministro Luis Cordero Decretan prisión preventiva para mujer acusada de doble parricidio en Chiguayante “Solo quise salvarlos”: Desclasifican mensajes de mujer imputada por doble parricidio en Chiguayante Cinematográfica persecución: Carabineros detuvo a delincuente tras arriesgada huida por Alto Hospicio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/10/2025 22:26

Sean 'Diddy' Combs a la cárcel: Rapero fue condenado por delitos asociados a prostitución

El reconocido productor recibió una sentencia de 4 años de cárcel, 5 años de libertad vigilada y 500 mil dólares de multa.

Publicado por CHV Noticias

En un fallo histórico, el famoso rapero y productor Sean 'Diddy' Combs fue condenado a 50 meses de cárcel por delitos asociados a la prostitución.

El sujeto volvió a enfrentar la justicia tras unos pocos meses. De hecho, en julio pasado fue absuelto de los delitos más graves que se le imputaban, entre los que estaban crimen organizado y tráfico sexual.

Quien dio a conocer la sentencia fue el juez Arun Subramanian, del tribunal federal de Manhattan, en Nueva York. 

El magistrado indicó que no puede ignorar que los delitos fueron perpetrados por Combs usando su poder para abusar "física y psicológicamente" de las víctimas.

Antes de conocer su sentencia, el imputado habló ante el tribunal y pidió perdón a Cassie Ventura —su expareja y víctima— y a Jane, otra denunciante.

En esa línea, ofreció disculpas a su familia y "a todas las víctimas de violencia de género" que han visto el video viral en que sale golpeando a Ventura.

VER MÁS SOBRE DIDDY

"Mis acciones fueron horribles y vergonzosas. Estaba enfermo por las drogas. Necesitaba ayuda, pero nunca la pedí. De todas formas, eso no es excusa, porque yo sabía hacerlo mejor, porque mi madre y mi fe me habían enseñado a ser mejor", señaló.

Además de los 50 meses de cárcel —unos 4 años y 2 meses—, Diddy pasará los cinco años siguientes en libertad vigilada y deberá pagar una multa de 500 mil dólares. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

Lo último

Lo más visto

Muebles y propiedades de Luis Jiménez van a remate: Esta es la lista de bienes incautados

Aunque todavía no se ha fijado la fecha del remate, ya se dio a conocer el inventario de bienes incautados con los que el exfutbolista buscará saldar su deuda.

03/10/2025

VIDEO | Costanera Center lleno de humo: Así se ve el interior del centro comercial por incendio

Durante la mañana de este viernes se registró un incendio al interior del Mall Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia.

03/10/2025

“Esa es la gran deuda...”: Coté López rompe el silencio por remate de bienes de Luis Jiménez

La modelo abrió una caja de preguntas en su Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó sobre cómo le afectaba el remate de bienes de su exesposo, Luis Jiménez.

03/10/2025

Ganaría millonario sueldo: Aseguran que Kaminski ya tendría nuevo trabajo tras giro laboral

Según dijo Cecilia Gutiérrez, el comunicador también habría conseguido un nuevo préstamo para saldar su "tormento de problemas económicos".

03/10/2025