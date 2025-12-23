Muerte del Papa Francisco y ascenso de León XIV | El año en una semana | Capítulo 2 - Chilevisión

El 2025 será recordado como un año histórico para la Iglesia Católica. En abril, el papa Francisco falleció a los 88 años en el Vaticano, cerrando un pontificado que marcó profundamente a la comunidad internacional. Su funeral reunió a miles de fieles, líderes religiosos y autoridades de todo el mundo en una despedida cargada de simbolismo. El 7 de mayo el Colegio de Cardenales se reunió en el cónclave y, tras intensas jornadas de deliberación, eligió a un nuevo papa: León XIV, un pontífice que abre una nueva etapa en la Iglesia y cuya elección generó atención del mundo entero.