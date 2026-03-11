 ¿Quién es Javiera Rodríguez? La diputada que juró ante la Cámara con una controversial chaqueta - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Qué dice la “maldición”? El momento en que al Presidente Kast se le cayó la piocha de O’Higgins Sismo sacudió al centro-norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro Desde Marta Larraechea hasta un hombre disfrazado de árbol: Los momentos más destacados del cambio de mando 2026 “Chile merece conocer la verdad”: Así fue el primer discurso del presidente José Antonio Kast desde La Moneda VIDEO | El inesperado beso entre el presidente Kast y la primera dama en pleno discurso en La Moneda
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/03/2026 19:00

¿Quién es Javiera Rodríguez? La diputada que juró ante la Cámara con una controversial chaqueta

La diputada del Partido Republicano juró ante la Cámara frente a Gustavo Gatica, quien perdió la visión durante el estallido social, con una chaqueta que tenía la frase "Chao pensiones de gracia".

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, la diputada por el distrito 9 de la Región Metropolitana, Javiera Rodríguez, causó polémica por llegar al Congreso durante el cambio de mando vestida con un traje verde que incluía la frase "Chao pensiones de gracia".

La diputada del Partido Republicano juró ante la Cámara frente a Gustavo Gatica, quien perdió la visión durante el estallido social, con una chaqueta que además tenía un cóndor y un copihue bordados.

¿Quién es Javiera Rodríguez?

Rodríguez, de 30 años, es periodista de profesión, titulada de la Pontificia Universidad Católica. Tiene un magíster en políticas públicas en la misma casa de estudios y una maestría en periodismo en la Universidad Miguel Hernández de España.

Se le conoce en redes sociales como "La Capitana", dado que sus padres son uniformados de Carabineros, por lo que ha defendido fuertemente a la institución.

La diputada formó parte de múltiples canales de televisión, radios y sitios web, donde incluso compartió con la actual vocera de gobierno, Mara Sedini. 

Aunque algunos interpretaron su vestimenta como un cosplay de Carabineros, la diputada aclaró en sus redes sociales: "¿Cómo va a ser un cosplay o un disfraz? Lo único que tiene es el color, que es inspiración en Carabineros; obviamente, si yo vengo de una familia, mi mamá y mi papá son Carabineros".

"Jamás buscaría ridiculizar o disfrazarme de; lo hice cuando iba en el jardín (...) y quienes me dicen eso simplemente es porque nunca han querido a Carabineros, nunca han honrado a Carabineros (...) a los haters, adiós", agregó Rodríguez.

Finalmente, la diputada concluyó: "Bordé a mano cada trazo del cóndor, que representa orden y libertad, y cada hilo de los copihues, que para mí son feminidad y tradición (...) y con un potente mensaje: chao pensiones de gracia, pensiones que los chilenos seguimos pagando a los delincuentes del Estallido".

REVISA LA PUBLICACIÓN DE INSTAGRAM:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cambio de mando 2026: Así fue la jornada en que J.A. Kast asumió como nuevo Presidente de Chile

Lo último

Lo más visto

“La presenta como su señora”: Américo habría retomado su relación con Pepa Órdenes y revelan reacción de Yamila Reyna

Además, Cecilia Gutiérrez entregó detalles inéditos sobre la denuncia por lesiones y violencia intrafamiliar interpuesta por Yamila Reyna en contra de Américo.

11/03/2026

VIDEO | El inesperado beso entre el presidente Kast y la primera dama en pleno discurso en La Moneda

Tras pronunciar su intervención como el nuevo mandatario, José Antonio Kast sorprendió con un tierno beso con su esposa Pía Adriasola en la Plaza de la Constitución.

11/03/2026

Revelan video clave antes del ataque que mantiene a carabinero con muerte cerebral

En CHV Noticias se dio a conocer un registro donde aparece la patrulla del carabinero antes del ataque en Puerto Varas.

11/03/2026

¿Quién es Javiera Rodríguez? La diputada que juró ante la Cámara con una controversial chaqueta

La diputada del Partido Republicano juró ante la Cámara frente a Gustavo Gatica, quien perdió la visión durante el estallido social, con una chaqueta que tenía la frase "Chao pensiones de gracia".

11/03/2026