¿Quién es Javiera Rodríguez? La diputada que juró ante la Cámara con una controversial chaqueta - Chilevisión

Este miércoles, la diputada por el distrito 9 de la Región Metropolitana, Javiera Rodríguez, causó polémica por llegar al Congreso durante el cambio de mando vestida con un traje verde que incluía la frase "Chao pensiones de gracia".

La diputada del Partido Republicano juró ante la Cámara frente a Gustavo Gatica, quien perdió la visión durante el estallido social, con una chaqueta que además tenía un cóndor y un copihue bordados.

¿Quién es Javiera Rodríguez?

Rodríguez, de 30 años, es periodista de profesión, titulada de la Pontificia Universidad Católica. Tiene un magíster en políticas públicas en la misma casa de estudios y una maestría en periodismo en la Universidad Miguel Hernández de España.

Se le conoce en redes sociales como "La Capitana", dado que sus padres son uniformados de Carabineros, por lo que ha defendido fuertemente a la institución.

La diputada formó parte de múltiples canales de televisión, radios y sitios web, donde incluso compartió con la actual vocera de gobierno, Mara Sedini.

Aunque algunos interpretaron su vestimenta como un cosplay de Carabineros, la diputada aclaró en sus redes sociales: "¿Cómo va a ser un cosplay o un disfraz? Lo único que tiene es el color, que es inspiración en Carabineros; obviamente, si yo vengo de una familia, mi mamá y mi papá son Carabineros".

"Jamás buscaría ridiculizar o disfrazarme de; lo hice cuando iba en el jardín (...) y quienes me dicen eso simplemente es porque nunca han querido a Carabineros, nunca han honrado a Carabineros (...) a los haters, adiós", agregó Rodríguez.

Finalmente, la diputada concluyó: "Bordé a mano cada trazo del cóndor, que representa orden y libertad, y cada hilo de los copihues, que para mí son feminidad y tradición (...) y con un potente mensaje: chao pensiones de gracia, pensiones que los chilenos seguimos pagando a los delincuentes del Estallido".

