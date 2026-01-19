“Obtuve verdad y no justicia”: La reflexión de Gustavo Gatica tras absolución de Claudio Crespo - Chilevisión

El diputado electo también hizo un llamado a la unidad en la izquierda tras las tensiones que generó el veredicto. "Nuestro sector tiene que estar más unido que nunca", instó.

Gustavo Gatica reflexionó sobre el veredicto del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, que decidió absolver a Claudio Crespo por el delito de apremios ilegítimos.

"Ya han pasado varios días del veredicto y lo primero que debo decir es que ese fue un día de mucha contradicción, porque por un lado se acreditó judicialmente quién fue la persona que disparó y por otro lado esa misma persona salió libre del centro de justicia", señaló Gatica.

A raíz de esta decisión del tribunal, el diputado electo reconoció que "el haber sabido la verdad para mí fue muy aliviador".

"Dicen por ahí que la verdad no será libre y esa frase, de verdad, la siento mucho porque fue muy tranquilizador saber quién fue, finalmente, quién jaló el gatillo", dijo sobre el hecho ocurrido el 8 de noviembre de 2019.

"A pesar de que, además, esa persona durante todos estos años ha mentido diciendo que él no fue, siento que obtuve verdad y no justicia", agregó.

En otro punto, agradeció el apoyo en estos días. "Todas esas muestras de amor de alguna forma sirven como reparación, ayudan a cerrar esas heridas que aún siguen abiertas", sostuvo.

Gustavo Gatica hizo un llamado a la unidad en la izquierda

El futuro legislador se refirió al impacto que generó su caso en la izquierda, luego de las críticas de sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista por la ley Naín-Retamal promulgada en el actual gobierno.

Esto provocó tensiones en el oficialismo, incluyendo el anuncio del Partido Socialista (PS) sobre congelar su participación en la alianza de gobierno.

"Creo que es superválido que como sector se haga una autocrítica de qué pasa cuando se legisla desde el miedo, cuando se legisla desde la presión de los medios, qué pasa cuando legislamos desde la guata. Hay que entender que esas leyes tienen consecuencias y tuvieron consecuencias en este caso", afirmó.

En ese sentido, Gatica sostuvo que "ahora es importante que demos el paso adelante y modifiquemos esas leyes, que sabemos que fueron creadas no con los fines para los que hoy fueron utilizados".

"Nuestro sector tiene que estar más unido que nunca. Estas divisiones y la utilización de este caso para política chica creo que no está bueno. Yo hago un llamado a la unidad de nuestro sector, estamos a puertas de entrar en un gobierno de ultraderecha y, por ende, que estemos unidos es imperante", emplazó.

Finalmente, Gustavo reveló que, a la espera de la sentencia, está evaluando futuras acciones si es que Crespo resulta absuelto de los cargos.

"Esto no termina. Y esto no se trata solo de mí, esto se trata sobre nuestro país, sobre nuestra democracia, sobre cómo pensamos el futuro de nuestro país, cómo generamos un marco donde nos cuidamos, donde el Estado nos cuida y no abusa de su poder", cerró.