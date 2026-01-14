Quiebre en el oficialismo: PS suspende participación en coalición por críticas del FA y PC a Ley Naín-Retamal - Chilevisión

"Esta falta de lealtad con quienes hemos acompañado el desarrollo de un gobierno nos parece del todo grave y hay que contestarla de la misma manera", declaró el diputado Raúl Leiva.

El Partido Socialista congeló su participación en el conglomerado oficialista luego de las críticas que el Frente Amplio y el Partido Comunista realizaron ayer martes contra sus parlamentarios que en abril de 2023 aprobaron la Ley Naín-Retamal.

Así lo informó la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Vodanovic, quien confirmó que adoptaron "algunas resoluciones en una reunión de mesa de emergencia en atención a las agresiones que sufrió el PS ayer por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista".

Continuó: "Somos todos miembros de una alianza de Gobierno, hasta hoy día, y es bastante sorprendente que sea el partido partícipe de esta alianza, incluso el partido del propio presidente de la República, los que ataquen al gobierno".

"Cuando se ataca un proyecto de ley que fue objeto de trámite por parte de la ministra del Interior, que fue priorizado por la Segpres y que fue incluido dentro de la lista de logros del gobierno, bueno, es muy sorprendente lo que ocurre", zanjó.

Las críticas de diputados del PS contra el FA y PC

Daniella Cicardini, diputada socialista, se sumó a las reacciones y apuntó a una "deslealtad" de parte de ambos partidos, luego de las duras críticas que fueron parte de las repercusiones de la absolución de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica

"Francamente, me parece impresentable e inaudito que algunos partidos de la coalición apunten a compañeras de la alianza de gobierno. Eso, evidentemente, no lo podemos dejar pasar", sostuvo esta mañana.

El legislador socialista Raúl Leiva tuvo opiniones parecidas a su homóloga y también acusó una "falta de lealtad con el gobierno y con sus compañeros de alianza".

"Esta falta de diligencia y lealtad con quienes hemos acompañado el desarrollo de un gobierno nos parece del todo grave y hay que contestarla de la misma manera", arremetió.