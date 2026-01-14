 Quiebre en el oficialismo: PS suspende participación en coalición por críticas del FA y PC a Ley Naín-Retamal - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirmado: IPS anunció que mantendrá el pago de la PGU a 13 mil pensionados tras reclamos por error “Incomprensible”: Frente Amplio reacciona a la suspensión del PS con la alianza oficialista Hijos y exyerno salieron esposados de sus casas: Registran el masivo operativo por caso Julia Chuñil Quiebre en el oficialismo: PS suspende participación en coalición por críticas del FA y PC a Ley Naín-Retamal Durante crisis de Gendarmería: Avanza en Congreso reforma para que sea parte del Ministerio de Seguridad
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/01/2026 11:34

Quiebre en el oficialismo: PS suspende participación en coalición por críticas del FA y PC a Ley Naín-Retamal

"Esta falta de lealtad con quienes hemos acompañado el desarrollo de un gobierno nos parece del todo grave y hay que contestarla de la misma manera", declaró el diputado Raúl Leiva.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El Partido Socialista congeló su participación en el conglomerado oficialista luego de las críticas que el Frente Amplio y el Partido Comunista realizaron ayer martes contra sus parlamentarios que en abril de 2023 aprobaron la Ley Naín-Retamal.

Así lo informó la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Vodanovic, quien confirmó que adoptaron "algunas resoluciones en una reunión de mesa de emergencia en atención a las agresiones que sufrió el PS ayer por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista".

Continuó: "Somos todos miembros de una alianza de Gobierno, hasta hoy día, y es bastante sorprendente que sea el partido partícipe de esta alianza, incluso el partido del propio presidente de la República, los que ataquen al gobierno".

"Cuando se ataca un proyecto de ley que fue objeto de trámite por parte de la ministra del Interior, que fue priorizado por la Segpres y que fue incluido dentro de la lista de logros del gobierno, bueno, es muy sorprendente lo que ocurre", zanjó.

Las críticas de diputados del PS contra el FA y PC

Daniella Cicardini, diputada socialista, se sumó a las reacciones y apuntó a una "deslealtad" de parte de ambos partidos, luego de las duras críticas que fueron parte de las repercusiones de la absolución de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica

"Francamente, me parece impresentable e inaudito que algunos partidos de la coalición apunten a compañeras de la alianza de gobierno. Eso, evidentemente, no lo podemos dejar pasar", sostuvo esta mañana.

El legislador socialista Raúl Leiva tuvo opiniones parecidas a su homóloga y también acusó una "falta de lealtad con el gobierno y con sus compañeros de alianza".

"Esta falta de diligencia y lealtad con quienes hemos acompañado el desarrollo de un gobierno nos parece del todo grave y hay que contestarla de la misma manera", arremetió.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aporte Familiar Permanente 2026: Revisa fechas de pago y nuevo monto del ex Bono Marzo

Lo último

Lo más visto

“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte

Titi García-Huidobro estuvo a cargo de dar el vamos al espacio que compartía con el fallecido periodista. "Es una de las cosas más difíciles que he hecho", sinceró.

14/01/2026

¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio

Los detenidos corresponden a tres hijos de la víctima y a un exyerno, todos quienes serán puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para su control de detención y posterior formalización.

14/01/2026

Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales”

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

14/01/2026

¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

14/01/2026