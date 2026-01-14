“Cunde el desconcierto”: Pdte. Boric reaccionó a la absolución de Claudio Crespo por caso Gustavo Gatica - Chilevisión

El mandatario respondió a las críticas de algunos sectores por la Ley Naín-Retamal, que fue clave en el veredicto absolutorio del excomandante de Carabineros.

El presidente Gabriel Boric se refirió al veredicto del veredicto del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió al excomandante de Carabineros Claudio Crespo por el ataque contra Gustavo Gatica.

"Cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto", afirmó en entrevista con CNN Chile.

Asimismo, sostuvo que "si bien todavía hay instancias para reclamar esta sentencia del tribunal, que ya lo anunció Gustavo y su familia y abogados, resulta duro y estoy triste, es un desgarro muy grande".

Respecto al argumento de legítima defensa, que fue clave en el veredicto absolutivo, el mandatario indicó que "me cuesta imaginar qué proporcionalidad hay entre un integrante de Fuerzas Especiales -que tiene todo un equipamiento- contra un manifestante que no está ni armado".

"La proporcionalidad es muy clara: Gustavo hoy día no puede ver y quien se demuestra que le disparó no recibe una condena, eso a mí por lo menos me resulta desgarrador. Ahora, evidentemente, el Poder Judicial es un poder independiente y quedan procesos pendientes", cerró.

Pdte. Boric respondió a críticas por Ley Naín-Retamal

El presidente Boric también respondió a las críticas contra la Ley Naín-Rematal, promulgada durante su gobierno y que fue clave para el veredicto del tribunal.

Figuras políticas como la senadora Fabiola Campillai emplazó al mandatario por la promulgación de esta normativa, calificándola como una "ley maldita, que solo genera impunidad".

Al respecto, Boric indicó que "la ley Nain-Retamal no es una iniciativa del gobierno, es la fusión de diversas iniciativas de parlamentarios".

"Hay una discusión que me parece legítima de que si se podría haber hecho algo más, pero es muy pronto para establecer que esta ley en particular tiene una consecuencia directa con el veredicto", agregó.

A la espera de la sentencia, la máxima autoridad afirmó que "sin lugar a dudas, ninguna ley que ha apoyado este gobierno está pensada desde una perspectiva de garantizar impunidad para quienes cometan crímenes, más aún tan aberrantes como el que se cometió contra Gustavo Gatica".