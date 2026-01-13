 Ley Naín-Retamal: ¿Qué dice la norma aplicada para absolver a Claudio Crespo? - Chilevisión
Ley Naín-Retamal: ¿Qué dice la norma aplicada para absolver a Claudio Crespo?
13/01/2026 17:52

Ley Naín-Retamal: ¿Qué dice la norma aplicada para absolver a Claudio Crespo?

Tras el veredicto del juicio contra el excarabinero acusado de apremios ilegítimos contra Gustavo Gatica, revisamos lo que dice esta ley, la cual respaldó la resolución del caso

Publicado por CHV Noticias

La tarde de este martes, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer el veredicto del juicio contra el excarabinero Claudio Crespo, acusado de apremios ilegítimos contra Gustavo Gatica, luego de dispararle el 8 de noviembre de 2019. 

Finalmente, fue absuelto de los cargos en base a lo que dicta la Ley Naín-Retamal.

¿Qué dice la Ley Naín-Retamal?

La Ley Naín-Retamal fue promulgada en abril de 2023. Nació como un proyecto que buscaba reforzar y proteger la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil.

Tuvo origen luego de la muerte de dos carabineros. Eugenio Naín, quien en octubre de 2020, recibió un disparo al acudir en patrulla a un camino con neumáticos prendidos en la Ruta 5, en La Araucanía.

Y Raúl Retamal, un sargento que fue golpeado en el rostro con una manivela de gata hidráulica, arrojada desde un vehículo, cuando fiscalizaba una carrera clandestina en San Antonio en octubre de 2022.

Esta norma regula la legítima defensa en el Código Penal y aplica la presunción cuando la vida o la integridad física de los funcionarios de dichas instituciones estén en riesgo

Además, la ley considera atenuantes de responsabilidad cuando no hay razones suficientes que justifiquen el uso racional de la fuerza.

¿Por qué el tribunal respaldó este caso con la Ley Naín-Retamal?

Según la jueza Cristina Cabello, una "prueba audiovisual estableció de manera objetiva que al momento de los hechos existía una agresión masiva, organizada y potencialmente letal" hacia carabineros.

En su lectura agregó que "el avance de infantería con escopetas antidisturbios, se tornó en la única medida eficaz disponible para repeler la agresión durante la ventana de vulnerabilidad provocada por la reabastecimiento del lanza aguas".

El tribunal concluyó que "la conducta del acusado que derivó en las lesiones sufridas por el ofendido, se encuentra amparada, pues constituye el ejercicio legítimo del derecho de defensa ante una agresión ilegítima"

