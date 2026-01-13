 “Se hizo justicia”: Claudio Crespo calificó como “triunfo histórico” su absolución por caso Gatica - Chilevisión
13/01/2026 13:27

“Se hizo justicia”: Claudio Crespo calificó como “triunfo histórico” su absolución por caso Gatica

El excomandante de Carabineros se refirió al veredicto del tribunal, que lo absolvió del delito de apremios ilegítimos en contra del diputado electo Gustavo Gatica.

El excomandante de Carabineros Claudio Crespo se refirió este martes al veredicto del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago por el ataque que dejó sin visión a Gustavo Gatica durante el estallido social.

El tribunal decidió absolver a Crespo del cargo de autor de apremios ilegítimos presuntamente cometidos el 8 de noviembre de 2019.

A la salida del Centro de Justicia, el exfuncionario policial afirmó que "se hizo justicia porque no puede ser que en este país la Fiscalía haya perseguido de tal magnitud a los carabineros, que lo único que hicimos en el estallido delictual fue defender a los vecinos, a las víctimas y tratar de poner orden".

"El triunfo histórico que hoy día tuvimos se lo otorgo a todos los carabineros de Chile, a todos aquellos que día tras día están arriesgando su vida y su libertad por proteger a las víctimas de la delincuencia, del vandalismo y la insurección", agregó.

En esa misma línea, sostuvo que "a ellos les dedico este triunfo y tienen todo mi apoyo en las cosas que vienen. Este año con el próximo gobierno van a haber situaciones complejas con el orden público, eso es sabido, y son los carabineros los que van a defender".

Asismo, Crespo acusó que la fiscal Ximena Chong lo "ha perseguido de forma parcial" y no descarta futuras acciones judiciales. "El Estado de Chile tiene mucha responsabilidad", declaró.

