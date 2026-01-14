“Incomprensible”: Frente Amplio reacciona a la suspensión del PS con la alianza oficialista - Chilevisión

Su presidenta Constanza Martínez afirmó que nadie responsabilizó a personeros socialistas por el veredicto del caso Gatica y, por lo mismo, criticó la reacción de la colectividad.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, contestó este miércoles a la arremetida del Partido Socalista contra el conglomerado oficialista, pues anunciaron que "congelarán" su participación como parte de las repercursiones por el cierre del Caso Gatica.

Mediante redes sociales, sostuvo que “estamos todos de acuerdo en que la justicia no cumplió con Gustavo Gatica, todas las fuerza del oficialismo hemos sido claras en decirlo".

Sin embargo, advirtió que "nadie de nuestro sector ha responsabilizado o señalado con el dedo al Partido Socialista luego del veredicto, por eso resulta incomprensible su reacción".

"Discutir sobre la Ley Nain-Retamal tiene todo el sentido, sobre todo cuando vemos los efectos que puede tener en la vida de las personas. Y en ello podemos tener diferencias válidas y conciliables, pero esto no se trata de nosotros", zanjó.

"Haría un llamado a no convertir el veredicto en una pelea del oficialismo, no olvidemos que lo más importante es que Gustavo Gatica reciba justicia", declaró en X.

Paulina Vodanovic y el fin del PS en la coalición

La senadora Paulina Vodanovic, líder del PS, fue esta mañana cuando confirmó que adoptaron "algunas resoluciones en una reunión de mesa de emergencia en atención a las agresiones que sufrió el PS ayer por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista".

Continuó: "Somos todos miembros de una alianza de Gobierno, hasta hoy día, y es bastante sorprendente que sea el partido partícipe de esta alianza, incluso el partido del propio presidente de la República, los que ataquen al gobierno".

"Cuando se ataca un proyecto de ley que fue objeto de trámite por parte de la ministra del Interior, que fue priorizado por la Segpres y que fue incluido dentro de la lista de logros del gobierno, bueno, es muy sorprendente lo que ocurre", zanjó.