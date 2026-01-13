 Constanza Martínez, presidenta del FA, por absolución de Claudio Crespo: “Consagra la impunidad” - Chilevisión
13/01/2026 14:23

Constanza Martínez, presidenta del FA, por absolución de Claudio Crespo: “Consagra la impunidad”

"Este fallo daña la confianza en las instituciones y envía una señal equivocada: sin justicia no hay democracia plena", manifestó la líder de la colectividad en su cuenta de X.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, reaccionó a la absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo por el caso de Gustavo Gatica, uno de los más emblemáticos del estallido social.

"Hoy la justicia le falló a Gustavo Gatica", partió diciendo en X. "Esta decisión consagra la impunidad frente a una grave violación a los derechos humanos ocurrida en 2019", agregó, en referencia a los disparos en los ojos que causaron la ceguera total en el diputado electo.

Lo anterior, a juicio de la ex delegada presidencial, "pese a los antecedentes sobre uso de la fuerza fuera de protocolo y responsabilidad de Claudio Crespo".

"Este fallo daña la confianza en las instituciones y envía una señal equivocada: sin justicia no hay democracia plena. La exigencia de verdad, justicia y no repetición continúa", zanjó. 

Sebastián Zamora celebró absolución de Crespo

En la otra vereda, el diputado electo y excarabinero Sebastián Zamora celebró a las afueras del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago la resolución de la Justicia.

“La verdad es que ahora espero también que los condenen en contra. En contra los van a condenar al Ministerio Público, al INDH, que solamente vienen a calentar el asiento”, sostuvo ante los medios de comunicación.

Zamora, quien fue acusado de empujar intencionalmente a un manifestante que terminó cayendo al río Mapocho en 2020, aprovechó de cuestionar a la fiscal Ximena Chong, quien estuvo a cargo de la indagatoria.

En el improvisado punto de prensa preguntó “cuánto dinero han gastado en este juicio. Cuánto dinero gastaron en el mío. Cuánto dinero gastaron en la persecución ideológica que le han hecho dos veces al comandante Crespo”.

