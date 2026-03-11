Carabinero con muerte cerebral: Hay un detenido en medio de diligencias por funcionario baleado - Chilevisión

Ya hay una persona detenida en medio de las diligencias por el incidente del funcionario de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, que se encuentra en riesgo vital luego de haber recibido un impacto de bala en su cabeza mientras acudía a un procedimiento policial en Puerto Varas.

Tras un intensivo trabajo del personal de Carabineros y PDI, el detenido fue escoltado por el equipo de seguridad y está bajo investigación.

Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas, aseguró que aún no hay conocimiento respecto al arma que fue utilizada, ni tampoco antecedentes formales que den cuenta del origen del ataque.

Por otro lado, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que el funcionario se encuentra en la UCI, con muerte cerebral, y que aún están tratando de identificar de los culpables. "No vamos a cesar en la búsqueda de estos delincuentes".

¿Quién es Javier Figueroa? El Carabinero baleado en Puerto Varas

Javier Figueroa Manquemilla es un joven carabinero de 35 años, oriundo de Purranque, pero que actualmente reside en Puerto Varas junto a su familia.

Según consignó el edil de la comuna, su esposa también pertenece a la institución policial y desempeña funciones en el programa de violencia intrafamiliar.