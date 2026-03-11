 Revelan video inédito que grabó Sebastián Piñera en La Moneda en cambio de mando de 2022 - Chilevisión
11/03/2026 12:29

Revelan video inédito que grabó Sebastián Piñera en La Moneda en cambio de mando de 2022

Su excommunity manager compartió un mensaje que el fallecido expresidente quiso entregarle a sus seguidores tras el término de su mandato.

Publicado por Catalina Vargas

Un registro nunca antes visto de Sebastián Piñera en el cambio de mando de 2022 fue revelado este miércoles por la excommunity manager de la Presidencia, Javiera Rodríguez, y su hija Magdalena.

La joven compartió en sus redes sociales este video inédito en el que el recordado expresidente enviaba un mensaje en la jornada en la que dejaba el cargo para traspasarle el mando a Gabriel Boric: "El video que nunca subimos, presi".

"Lo encontré en el salón O'Higgins. Estaba nervioso, lo sé, pero lo disimulaba muy bien (...) Los registros, por más olvidados que estén, siempre encuentran el momento adecuado para mostrarse, y considero que justamente este es el tiempo perfecto", expresó Rodríguez en su Instagram.

Por su parte, Magdalena Piñera comentó: "Fueron cuatro cambios de mando, dos entrando, dos saliendo. Siempre con la emoción a flor de piel. Que hoy sea un gran día para Chile. Arriba los corazones".

El mensaje de Sebastián Piñera en cambio de mando de 2022

"Es 11 de marzo, estamos dejando el Palacio de La Moneda y tengo sentimientos encontrados. Por una parte, nostalgia, pena, tanto esfuerzo, tanto sacrificio", comenzó su mensaje Sebastián Piñera.

Siguió contando que en ese momento sentía "una cierta tranquilidad del deber cumplido. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, entregamos lo mejor de nosotros mismos en tiempos extraordinariamente difíciles".

Además, sumó un "cierto sentido de alivio, porque la Presidencia de la República es muy exigente. Al presidente le llegan todos los problemas".

"Espero poder compartir más con ustedes, seguir estando en contacto a través de las redes sociales, y la vida continúa. Viva Chile", se dirigió a sus seguidores el fallecido expresidente.

Revisa el video acá

