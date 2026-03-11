AHORA | Cierran estaciones de Metro por cambio de mando presidencial: Se extenderá por 3 horas - Chilevisión

La empresa de transporte público informó la suspensión parcial de la Línea 1 durante más de tres horas. Revisa acá los detalles.
El Metro de Santiago informó que, a partir de las 13:30 horas de este miércoles, dos estaciones de la Línea 1 se mantendrán cerradas, incluyendo una combinación.
Los trenes no se detendrán en las estaciones La Moneda y Universidad de Chile, así como tampoco se podrá hacer transbordo entre Línea 1 y Línea 3.
La medida fue tomada debido al cierre perimetral del sector del Palacio de La Moneda, a raíz del cambio de mando presidencial.
Según informó la empresa, el servicio se reanudará esta tarde alrededor de las 17:00 horas.
13:33 hrs. 🟡Desde este momento las estaciones La Moneda #L1 y U. de Chile #L1 #L3 se encuentran cerradas y sin detención de trenes por cierre perimetral a raiz del cambio de mando presidencial.— Metro de Santiago (@metrodesantiago) March 11, 2026
📌La apertura de las estaciones esta programada para las 17:00 hrs aprox.