 AHORA | Cierran estaciones de Metro por cambio de mando presidencial: Se extenderá por 3 horas - Chilevisión
Minuto a minuto
Entre colchones y sillas: Así trasladaron los muebles del presidente José Antonio Kast a La Moneda No se quería mover: El perrito que se robó la película en cambio de mando 2026 MINUTO A MINUTO | Pdte. Kast regresa a Santiago para participar en actividad en colegio de Ñuñoa Argentina le quitará refugio a Galvarino Apablaza para extraditarlo a Chile Presidente Kast visitará el establecimiento: Jóvenes encabezan protesta en las afueras del Liceo Augusto D‘Halmar en Ñuñoa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/03/2026 13:43

AHORA | Cierran estaciones de Metro por cambio de mando presidencial: Se extenderá por 3 horas

La empresa de transporte público informó la suspensión parcial de la Línea 1 durante más de tres horas. Revisa acá los detalles.

Publicado por Catalina Vargas

El Metro de Santiago informó que, a partir de las 13:30 horas de este miércoles, dos estaciones de la Línea 1 se mantendrán cerradas, incluyendo una combinación.

Los trenes no se detendrán en las estaciones La Moneda y Universidad de Chile, así como tampoco se podrá hacer transbordo entre Línea 1 y Línea 3.

La medida fue tomada debido al cierre perimetral del sector del Palacio de La Moneda, a raíz del cambio de mando presidencial.

Según informó la empresa, el servicio se reanudará esta tarde alrededor de las 17:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

MINUTO A MINUTO | Pdte. Kast regresa a Santiago para participar en actividad en colegio de Ñuñoa

Lo último

Lo más visto

MINUTO A MINUTO | Pdte. Kast regresa a Santiago para participar en actividad en colegio de Ñuñoa

Este miércoles se llevó a cabo el cambio de mando, donde el presidente electo, José Antonio Kast, asumió como la máxima autoridad del país, en una ceremonia que marcó el inicio de un nuevo gobierno.

11/03/2026

EXCLUSIVO | Revelan audio de compañero que encontró a carabinero baleado en Puerto Varas: “Lo vi tendido”

En el registro se escucha el momento en que un funcionario policial entrega sus testimonio y resconstruye el momento en que encontró a su compañero herido.

11/03/2026

“Mi paz...”: Trini Neira reacciona tras revelación de supuesto “affaire” con Camilo Huerta

La hija de Pamela Díaz compartió un llamativo mensaje en redes sociales tras el conocimiento de la infidelidad de Camilo Huerta tras su separación con Marité Matus.

11/03/2026

VIDEO | ¿Te fijaste? El gesto de Violeta Boric que se robó las miradas en despedida vecinal a Gabriel Boric

Mientras el mandatario aún en ejercicio recibía los saludos de sus vecinos, la pequeña que estaba en sus brazos y acaparó la atención con un tierno gesto tras perder el juguete que traía consigo.

11/03/2026