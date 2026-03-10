Dos estaciones de Línea 6 de Metro fueron cerradas en hora punta: Servicio fue normalizado - Chilevisión

A través de sus redes sociales, la empresa de transporte público anunció fallas en una de sus líneas en plena hora punta.

El Metro de Santiago informó a las 6:15 de este martes que dos estaciones de la Línea 6 estaban cerradas, mientras que un servición de combinación estaba suspendido, lo que a las 7:40 fue reanudado.

Las dos estaciones del tren subterráneo que fueron cerradas son: Ñuble y Biobío.

Mientras que la combinación de Los Leones entre Línea 6 y Línea 1 fue suspendida.

El sistema de buses de Red Movilidad contó con refuerzos de los recorridos habituales de la zona: 113-115-125-H04-201-214-223-226-229-301-301e-H06-H12-H13-H14-D05-H07-119-121-345-I01.

De momento, Metro de Santiago no se ha referido a la causa de la falla en el sistema.