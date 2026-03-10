 Dos estaciones de Línea 6 de Metro fueron cerradas en hora punta: Servicio fue normalizado - Chilevisión
Minuto a minuto
Impactante registro: Revelan video del momento en que hombre es asesinado en la puerta de su casa Encadenaban a pacientes y los maltrataban: PDI allanó hogar de ancianos en Paine acusado de violar derechos humanos Eran un padre, esposa e hijo: Revelan las identidades de las víctimas fatales de la tragedia de Algarrobo Nayib Bukele llega a Chile: Vicepresidente de El Salvador confirma su visita para 2026 Cambio de Mando 2026: Horario completo y cronograma de la ceremonia en el Congreso
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/03/2026 07:34

Dos estaciones de Línea 6 de Metro fueron cerradas en hora punta: Servicio fue normalizado

A través de sus redes sociales, la empresa de transporte público anunció fallas en una de sus líneas en plena hora punta.

Publicado por Catalina Vargas

El Metro de Santiago informó a las 6:15 de este martes que dos estaciones de la Línea 6 estaban cerradas, mientras que un servición de combinación estaba suspendido, lo que a las 7:40 fue reanudado

Las dos estaciones del tren subterráneo que fueron cerradas son: Ñuble y Biobío

Mientras que la combinación de Los Leones entre Línea 6 y Línea 1 fue suspendida

El sistema de buses de Red Movilidad contó con refuerzos de los recorridos habituales de la zona: 113-115-125-H04-201-214-223-226-229-301-301e-H06-H12-H13-H14-D05-H07-119-121-345-I01.

De momento, Metro de Santiago no se ha referido a la causa de la falla en el sistema.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores de 65 años pueden recibir $81.257 sin postular: Revisa si cumples los requisitos

Lo último

Lo más visto

Tenía 26 años y era chilena: Identifican el cuerpo hallado frente a casa de alcaldesa en Quinta Normal

PDI informó la identidad de la persona cuyo cuerpo estaba dentro de la caja de cartón arrojada por conductor de camión que fue detenido.

10/03/2026

Cambio de Mando 2026: Horario completo y cronograma de la ceremonia en el Congreso

A partir de las 12:00 de este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de cambio de mando presidencial. Revisa las actividades previas y horarios.

10/03/2026

Eran un padre, esposa e hijo: Revelan las identidades de las víctimas fatales de la tragedia de Algarrobo

Las autoridades confirmaron que cuatro personas resultaron fallecidas, dos de los cuales corresponden a ciudadanos estadounidenses. En cuanto a la causa probable de la muerte correspondería a asfixia por sumersión.

10/03/2026

Quién es y qué rol tuvo el detenido por trasladar cuerpo frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

PDI dio con la detención de su un sujeto que estaría vinculado con el cadáver que apreció el domingo en un barrio residencial de Quinta Normal. Según antecedentes preliminares, el sujeto habría recibido un pago para realizar la labor.

10/03/2026