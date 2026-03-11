Presidente Kast visitará el establecimiento: Jóvenes encabezan protesta en las afueras del Liceo Augusto D‘Halmar en Ñuñoa - Chilevisión

Tras haber sido proclamado como presidente de la República, José Antonio Kast viajará a Santiago y visitará el Liceo Augusto D'Halmar en la comuna de Ñuñoa junto a la ministra de Educación, María Paz Arzola, debido a los buenos resultados que se obtuvieron en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). En el frontis del recinto se registraron manifestaciones por parte de los alumnos, mientras que hay personas acusando que fueron amenazados por las autoridades del recinto si es que llegaban a protestar, lo que aún no ha sido confirmado. Además, hay jóvenes que salieron a la calle con pancartas con consignas: "Fuera Kast" y "Opinión libre", por lo que Carabineros llegó hasta el lugar. Finalmente, se espera que el mandatario llegue a eso de las 17:00 horas al lugar.