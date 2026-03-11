“Fuerza…”: El mensaje de Pedro Pascal en redes sociales tras la asunción de José Antonio Kast - Chilevisión

Cabe señalar que el actor mostró abiertamente su apoyo a Gabriel Boric durante su campaña presidencial y posterior gobierno.

Solo unas horas después de que José Antonio Kast asumiera como el nuevo presidente de Chile, el reconocido actor chileno Pedro Pascal, se manifestó en redes sociales.

"Fuerza, Chile", escribió en su cuenta de Instagram y la publicación la acompañó con emojis de manos y una bandera chilena.

Además, de la serie de imágenes sobre la lucha feminista en nuestro país, el actor compartió una serie de mensajes en contra de la opinión y postura del actual mandatario sobre el aborto.

"Activistas por los derechos de las mujeres advierten que el país podría enfrentar un importante retroceso. Pero los movimientos en todo Chile dicen que seguirán luchando para proteger los derechos reproductivos", se indica en la primera imagen.

Mientras que en otra se afirma que "Alrededor de 500.000 mujeres marcharon en el Día Internacional de la Mujer 2026, mostrando un fuerte apoyo a la igualdad de género y los derechos reproductivos".

Mientras que uno de los últimos mensajes apuntaba directamente al nuevo presidente. "Kast se ha opuesto durante mucho tiempo al derecho al aborto. Anteriormente votó en contra de la ley del aborto de 2017 y apoya volver a una prohibición total".