“Gracias por acompañarnos”: La última publicación del gobierno en X tras salida de Gabriel Boric - Chilevisión

A través de la cuenta de X del Gobierno de Chile se compartió un mensaje de despedida del mandato del saliente presidente, antes de que el equipo de José Antonio Kast se haga cargo de las redes sociales.

José Antonio Kast se convirtió oficialmente en presidente de Chile tras el cambio de mando con Gabriel Boric en el Congreso Nacional.

El acto se concretó cuando la nueva presidenta del Senado, Paulina Núñez, le hizo entrega de la banda presidencial y el mandatario hizo el juramento respectivo.

Tras la oficialización del nuevo presidente en el cargo, el gobierno saliente realizó un último acto en redes sociales antes de que se completara el cambio de mando.

“Esta es la última publicación del mandato del Presidente Gabriel Boric Font. Gracias por acompañarnos en este camino”, señalaron en mensaje en la cuenta oficial de X del Gobierno de Chile.

Asimismo informaron que “desde ahora las redes sociales del Gobierno de Chile serán administradas por el equipo del Presidente electo José Antonio Kast”.

Así fue la última publicación del gobierno de Boric