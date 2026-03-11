 Honesto Mike dedica sentida despedida a su fundador tras tragedia en Algarrobo: “Es el mensaje más difícil” - Chilevisión
11/03/2026 13:34

Honesto Mike dedica sentida despedida a su fundador tras tragedia en Algarrobo: “Es el mensaje más difícil”

El conocido local de comida abrió una invitación al público para rendirle homenaje a Benjamin Wood y su pareja María José Duarte.

Publicado por Catalina Vargas

La conocida hamburguesería Honesto Mike compartió una emotivo mensaje en dedicatoria a su fundador Benjamin Wood, chileno-estadounidense de 43 años que fue víctima de la tragedia de Algarrobo de este lunes. 

La muerte del empresario gastronómico, junto a la de su pareja y su padre, ha causado conmoción no solo entre quienes han visitado el local de comida, sino en todo el país.

Wood paseaba por la playa Mirasol en compañía de su padre Norman, de 78 años, y su pareja María José Duarte, de 26, cuando una joven fue arrastrada por el fuerte oleaje y en el intento de rescatarla, fallecieron junto a ella.

La emotiva despedida de Honesto Mike a Ben Wood

En el Instagram de Honesto Mike, sus trabajadores dedicaron una publicación a Ben Wood y María José Duarte tras la terrible tragedia. Junto a esto, dieron a conocer la organización de una despedida abierta al público.

"La vida no siempre es como queremos, pero los buenos momentos y personas que conocemos durante esta, nos van a acompañar durante el resto del viaje", comenzaron.

"Ben y Pepa fueron almas inseparables, y su energía infinitamente positiva nos acompañará por y para siempre", añadieron.

Continuaron expresando que "este es el mensaje más difícil que nos ha tocado escribir en toda nuestra carrera, pero es con felicidad y orgullo de haber compartido con ambos, dentro y fuera del trabajo".

Además, hicieron una invitación a quienes deseen sumarse a rendirle homenaje a la pareja: "Desde hoy a las 13:00 hasta el viernes, estaremos recibiendo sus mensajes para Ben y Pepa en nuestros libros de condolencia, que luego haremos entregar a sus respectivas familias".

"Invitamos y agradecemos a todos los que quieran pasar al local de Beervana en los Los Leones a despedirse de quienes fueron parte fundamental, no solo del rubro, sino de nuestras vidas. Siempre los recordaremos como personas buenas, llenas de energía y con mucho amor para entregar", concluyeron.

 

