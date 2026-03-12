“Pedí una mujer como tú”: Artista urbano le propone matrimonio a su novia en viaje a Japón - Chilevisión

"Amigas, noticias de alto impacto", reveló Vania Rivas en sus historias de Instagram, mientras mostraba el gran anillo que le dio el cantante.

Gino Mella y su novia, Vania Rivas, anunciaron la noche de este miércoles en sus redes sociales que se van a casar.

Durante su viaje a Japón, el artista urbano preparó una gran sorpresa que dejó en shock a la tripulante de cabina y así lo dejó ver en su Instagram.

Así fue la pedida de mano de Gino Mella

En medio de sus vacaciones por el país asiático, la pareja conoció el Jardín Rijukien en Tokio, Japón, visita que el cantante aprovechó para arrodillarse y sacar un anillo.

Con unas románticas fotografías del momento, Vania anunció: "En un mundo donde muchos se acostumbraron a estar solos, yo tuve la bendición de encontrarte. Y entendí que el amor verdadero todavía existe".

Entre cientos de comentarios felicitándolos por su compromiso, Gino le escribió: "Gracias a Dios, porque en un momento pedí una mujer como tu que llegue a mi vida, y me respondió. Te amo, futura esposa".

Ante la emoción de la pedida de mano, la novia del artista compartió una fotografía del anillo y la frase "amigas, noticias de alto impacto".

También en historia de Instagram, comentó entre risas nerviosas: "Ay amigas, esto pasó antes de ayer (lunes) y fue tan dificil guardar esta noticia".