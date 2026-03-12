 Investigan eventual secuestro: Qué se sabe del ataque que dejó a Rodrigo Rojas Vade en coma inducido - Chilevisión
12/03/2026 09:39

Investigan eventual secuestro: Qué se sabe del ataque que dejó a Rodrigo Rojas Vade en coma inducido

El otrora integrante de la Convención Constitucional se encuentra internado grave en el Hospital San José de Melipilla. En sus brazos tenía rayados con consignas políticas y su cuerpo fue rociado con bencina.

Publicado por CHV Noticias

La Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios entregó nuevos antecedentes sobre el cruento ataque en Melipilla que dejó internado y en riesgo vital a Rodrigo Rojas Vade, ex integrante de la Convención Constitucional.

Patricia Suazo, persecutora del organismo, explicó que la víctima fue encontrada en el sector de Chiñihue por personas que caminaban en el lugar, muy cerca de la localidad de Pomaire, quienes luego dieron aviso a Carabieros.

Al concurrir los funcionarios, relató que constataron que el activista presentaba "lesiones en la cabeza y de bastante gravedad", junto con añadir que "estaba amarrado en sus manos, atado y golpeado". Además, estaba rociado en bencina.

Por lo tanto, continuó, "había participación claramente de terceros, así que estamos inicialmente viéndolo como un secuestro". "Tenemos bastantes líneas de investigación", declaró.

Finalmente, Suazo aseguró que el hecho se produjo luego que Rojas saliera a comprar. “Él había salido a comprar cigarros, en una zona cercana del lugar donde fue hallado”, aseveró.

Rojas Vade se encuentra internado de gravedad en el Hospital San José de Melipilla. Fiscalía instruyó a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI para hacerse cargo de las diligencias. 

Rojas Vade tenía rayados con consignas políticas

Asimismo, otra arista importante de la indagación es la condición en la que fue encontrado el otrora integrante de la Convención Constitucional, ya que en sus brazos tenía rayados alusivos a consignas políticas.

En ese sentido, según el reporte policial de Carabineros, Rojas Vade “en ambos brazos mantenía escrituras de consignas políticas, con las leyendas ‘Viva Kast’ y ‘No más zurdos’”.

El subprefecto y jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI, Hassel Barrientos,  expresó que “hay varias hipótesis que están al momento en curso; no obstante, no podemos identificar alguna aún porque hay muchos peritajes que aún están en curso”.

No hay antecedentes previos respecto a algún tipo de amenaza que la podamos asociar o cruzar respecto a esta situación en particular o al hallazgo de esta persona junto a su vehículo con lesiones evidentes”, dijo a Radio Bío Bío.

