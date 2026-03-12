Rodrigo Rojas Vade en riesgo vital tras ser hallado maniatado y gravemente herido en Ruta 78 - Chilevisión

La madrugada de este jueves, Rodrigo Rojas Vade fue hallado gravemente herido, maniatado de manos y pies, y rociado con bencina a un costado de su vehículo en la Ruta 78, específicamente en un sector rural entre Pomaire y Melipilla. De acuerdo con la Fiscalía ECOH, el exmiembro de la Convención Constitucional permanece en riesgo vital en el Hospital San José de Melipilla, asimismo, detallaron que en los brazos de Vade se encontraron frases de carácter político, sin embargo, es materia de investigación el motivo del ataque.