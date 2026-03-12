 Rodrigo Rojas Vade en riesgo vital tras ser hallado maniatado y gravemente herido en Ruta 78 - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirman que rayaron el cuerpo de Rodrigo Rojas Vade con mensajes vinculados a la política Investigan eventual secuestro: Qué se sabe del ataque que dejó a Rodrigo Rojas Vade en coma inducido Conmoción en Puerto Varas: Revelan tesis detrás del ataque a carabinero que quedó con muerte cerebral Prohibido bloquear: Gobierno de Kast establece decálogo de reglas en redes sociales para autoridades VIDEO | Atacaron vehículo de nuevo subsecretario de Relaciones Exteriores tras cambio de mando
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
12/03/2026 07:14

Rodrigo Rojas Vade en riesgo vital tras ser hallado maniatado y gravemente herido en Ruta 78

La madrugada de este jueves, Rodrigo Rojas Vade fue hallado gravemente herido, maniatado de manos y pies, y rociado con bencina a un costado de su vehículo en la Ruta 78, específicamente en un sector rural entre Pomaire y Melipilla. De acuerdo con la Fiscalía ECOH, el exmiembro de la Convención Constitucional permanece en riesgo vital en el Hospital San José de Melipilla, asimismo, detallaron que en los brazos de Vade se encontraron frases de carácter político, sin embargo, es materia de investigación el motivo del ataque.

Lo más visto

Rodrigo Rojas Vade en riesgo vital tras ser hallado maniatado y gravemente herido en Ruta 78

El exconvencional fue encontrado a un costado de su vehículo en un sector rural de Melipilla durante horas de la madrugada de este jueves.

12/03/2026

Conmoción en Puerto Varas: Revelan tesis detrás del ataque a carabinero que quedó con muerte cerebral

Siguen las diligencias para identificar al autor y el origen del ataque que dejó al funcionario de Carabineros en riesgo vital, sin emgargo, se han revelado las hipótesis entorno al hecho.

12/03/2026

“La presenta como su señora”: Américo habría retomado su relación con Pepa Órdenes y revelan reacción de Yamila Reyna

Además, Cecilia Gutiérrez entregó detalles inéditos sobre la denuncia por lesiones y violencia intrafamiliar interpuesta por Yamila Reyna en contra de Américo.

11/03/2026

¿Quién es Javiera Rodríguez? La diputada que juró ante la Cámara con una controversial chaqueta

La diputada del Partido Republicano juró ante la Cámara frente a Gustavo Gatica, quien perdió la visión durante el estallido social, con una chaqueta que tenía la frase "Chao pensiones de gracia".

11/03/2026
Publicidad