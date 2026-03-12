 Rai Cerda rompe el silencio por supuesto romance de Cuco con Emilia Dides: “Hay que cuidar...” - Chilevisión
12/03/2026 11:06

Rai Cerda rompe el silencio por supuesto romance de Cuco con Emilia Dides: “Hay que cuidar...”

El ex chico reality se refirió a los dichos de Daniela Aránguiz y el poco criterio al dar información sin verificarla primero.

Publicado por Josefina Vera

A casi dos semanas de la pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en la fiesta Bresh de Viña del Mar, Raimundo Cerda salió a entregar su opinión sobre lo sucedido y aclaró los rumores sobre Emilia Dides.

Recordemos que Daniela Aránguiz dio a conocer en un programa que la candidata a Miss Universo habría salido con ambos hermanos Cerda, lo cual no sería cierto.

Rai Cerda por supuesto romance de Emilia y Cuco: "Nada que ver"

Tras su visita como público a Fiebre de Baile, Rai confesó a Noticias Espectáculo: "Emilia estuvo conmigo, nos conocimos a los 15 años, después a los 18-19 tratamos de estar juntos, estuvimos juntos un tiempo y ya".

Luego de su breve periodo juntos, detalló que la modelo "se fue no sé para donde y listo, después apareció con Sammis, un hijo al mes, ya quedó atrás".

Sin embargo, a Raimundo le pareció "super extraño el comentario, nada que ver", e incluso indicó que desconocía si se trató de un mal entendido o fue información de alguien mal intencionado.

"La Dani (Aránguiz) a veces lo que le llega, va y lo cuenta nomas, sin un pelo en la lengua, es lo que la representa en la televisión. No tengo ninguna mala onda, pero a veces hay que cuidar un poco los comentarios", cerró el ex chico reality.

Rai Cerda sobre pelea de Sammis y Cuco: "fue super extraño"

Por otra parte, sobre la pelea que tuvo su hermano con Sammis comentó que es "super feo estar ahí agarrandote a combos en la fiesta, aparte, si querí mantener y cuidar tu imagen, lo digo mas por sammis".

"Todo lo que pasó fue super extraño (...) menos mal que no pasó a mayores porque podría haber terminado super terrible esa pelea, mi hermano es super grande, Sammis tambien (...) el que más pelea, es el que más piola anda. el que menos pelea es el que más alardea", reflexionó a modo de cierre.

