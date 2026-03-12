Ataque a Rodrigo Rojas Vade: La pieza clave que le robaron en el violento ataque en Melipilla - Chilevisión

Personal de la PDI se encuentra periciando la casa del exconstituyente en busca de pistas sobre sus agresores.

Rodrigo Rojas Vade sufrió un violento ataque este jueves, luego de que supuestamente saliera a comprar en la comuna de Pomaire.

Con heridas en su cabeza, maniatado y rociado con bencina, el exconstituyente se mantiene en riesgo vital producto de las lesiones.

Fue encontrado junto a su vehículo a un costado de la Ruta 78, sin embargo, hasta el momento se desconoce si se trató de un secuestro, un ajuste de cuentas o un robo.

La pieza faltante que sería clave en ataque a Rojas Vade

De acuerdo con información de la Policía de Investigaciones (PDI) que periciaron el lugar del ataque, el "Pelao Vade" no contaba con su celular cuando fue auxiliado por personal de emergencia.

La perdida de este dispositivo apuntaría a que se habría tratado de un robo, no obstante, personal de investigaciones sigue trabajando para dar con más detalles al respecto.

Ante esto último, equipo de la PDI llegó hasta la casa de los padres del exconstituyente, en un condominio de Pomaire, para periciar otros dispositivos electrónicos, con la finalidad de encontrar el teléfono y el posible paradero de quienes lo atacaron.

De acuerdo con testigos oculares, una camioneta de color blanco habría sido vista arrancando a exceso de velocidad del lugar donde Rojas Vade fue atacado y posteriormente abandonado gravemente herido.