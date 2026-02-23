Reina del baile en Viña 2026: Skar Labra se luce con coreografía guardada de Fiebre de Baile - Chilevisión

Durante el cierre de la votación popular de los favoritos a reyes del certamen, la ganadora del programa estelar presentó un baile de cumbia que había quedado sin mostrar en el estelar de Chilevisión.

Skarleth Labra se lució este lunes en un evento de cierre de campaña para la votación popular de los reyes de Viña 2026.

En la instancia, la ganadora de Fiebre de Baile exhibió una coreografía que no pudo mostrar en la recta final del estelar de Chilevisón.

La ganadora del programa sorprendió a los internautas con esta performance de cumbia, de la mano de quien fue su coach, el bailarín Valentino Velarde.

"¡Amo, la coreo guardada por fin a la luz!", "que lindo poder haber visto la coreo" y "¡la revancha! Quién iba a pensar que aquella coreo que se quedó guardada, iba a tener tremenda visibilidad", fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

La vez en que Skar avanzó en Fiebre de Baile de manera automática

El 26 de enero, a solo días de la gran final de Fiebre de Baile, Skar Labra debía enfrentarse a Camila Andrade. Así se definiría quién avanzaba en la competencia y quién ingresaba a la zona de riesgo.

Su contrincante no se presentó al duelo, por lo que la influencer aseguró de manera automática una semana más en el programa.

De este modo, quedó con una coreografía guardada que mostraría casi un mes después en un contexto distinto.

En busca de la corona de reina de Viña 2026

Tras su triunfo en la final de la primera temporada de Fiebre de Baile, Skar Labra confirmó su candidatura a reina del Festival de Viña del Mar 2026, en representación de Chilevisión.

La ex Gran Hermano tomó la delantera de inmediato en la carrera por la corona. En el primer cómputo de la votación popular, se posicionaba como la favorita entre 26 candidatas.

Este lunes cerró esa etapa y Skar Labra buscó conquistar a la prensa acreditada que tendrá el voto final, con el sorpresivo baile de cumbia.