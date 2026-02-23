 Reina del baile en Viña 2026: Skar Labra se luce con coreografía guardada de Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Fatal tragedia en Termas del Flaco: El peligroso lugar por el que cruzaron las víctimas “Siento un vacío”: El doloroso relato de familiares que despiden a pololos que murieron en Renca Habría sido por una herencia: Las fotos que vinculan a Gyvens con plan criminal junto a exsuegro Presidente electo Kast nombra a ex general del Ejército como subsecretario de las FFAA Testimonio de Gyvens reveló detalles del plan de sicariato: “Dijo que donde lo pillara, lo iba a matar”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/02/2026 22:31

Reina del baile en Viña 2026: Skar Labra se luce con coreografía guardada de Fiebre de Baile

Durante el cierre de la votación popular de los favoritos a reyes del certamen, la ganadora del programa estelar presentó un baile de cumbia que había quedado sin mostrar en el estelar de Chilevisión.

Publicado por Catalina Vargas

Skarleth Labra se lució este lunes en un evento de cierre de campaña para la votación popular de los reyes de Viña 2026.

En la instancia, la ganadora de Fiebre de Baile exhibió una coreografía que no pudo mostrar en la recta final del estelar de Chilevisón. 

La ganadora del programa sorprendió a los internautas con esta performance de cumbia, de la mano de quien fue su coach, el bailarín Valentino Velarde.

"¡Amo, la coreo guardada por fin a la luz!", "que lindo poder haber visto la coreo" y "¡la revancha! Quién iba a pensar que aquella coreo que se quedó guardada, iba a tener tremenda visibilidad", fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

La vez en que Skar avanzó en Fiebre de Baile de manera automática

El 26 de enero, a solo días de la gran final de Fiebre de Baile, Skar Labra debía enfrentarse a Camila Andrade. Así se definiría quién avanzaba en la competencia y quién ingresaba a la zona de riesgo. 

Su contrincante no se presentó al duelo, por lo que la influencer aseguró de manera automática una semana más en el programa.

De este modo, quedó con una coreografía guardada que mostraría casi un mes después en un contexto distinto.

En busca de la corona de reina de Viña 2026

Tras su triunfo en la final de la primera temporada de Fiebre de Baile, Skar Labra confirmó su candidatura a reina del Festival de Viña del Mar 2026, en representación de Chilevisión.

La ex Gran Hermano tomó la delantera de inmediato en la carrera por la corona. En el primer cómputo de la votación popular, se posicionaba como la favorita entre 26 candidatas.

Este lunes cerró esa etapa y Skar Labra buscó conquistar a la prensa acreditada que tendrá el voto final, con el sorpresivo baile de cumbia. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este lunes y dónde verlo en vivo

Lo último

Lo más visto

¿Te diste cuenta? La exigencia de Pet Shop Boys a los animadores que cambió inicio de Viña 2026

El show del dúo británico obligó a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda a cambiar su tradicional arranque en el Festival de Viña del Mar.

23/02/2026

“Se enojo parece...”: Falta de beso entre Karen Doggenweiler y Rafael Araneda desató ola de comentarios

Los animadores iniciaron la noche en medio del público y no desde el escenario y no hubo espacio para continuar con el gesto que se ha vuelto una tradición casi en todas las noches en la Quinta Vergara.

23/02/2026

Testimonio de Gyvens reveló detalles del plan de sicariato: “Dijo que donde lo pillara, lo iba a matar”

El cantante está vinculado al crimen de un empresario que fue asesinado al llegar a su fábrica de plásticos en la comuna de Quinta Normal, en marzo del 2025. Junto a su exsuegro habría coordinado el sicariato.

23/02/2026

“¿Qué pasó, Matteo?”: El bochornoso momento que sufrió Matteo Bocelli en el Festival de Viña 2026

El cantante italiano Matteo Bocelli protagonizó un momento que los internautas calificaron como "vergonzoso" tras su paso por el Festival de Viña.

23/02/2026