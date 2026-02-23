“Se enojo parece...”: Falta de beso entre Karen Doggenweiler y Rafael Araneda desató ola de comentarios - Chilevisión

Los animadores iniciaron la noche en medio del público y no desde el escenario y no hubo espacio para continuar con el gesto que se ha vuelto una tradición casi en todas las noches en la Quinta Vergara.

La segunda noche del Festival de Viña 2026 llamó la atención de los televidentes e internautas ya que Karen Doggeenweiler y Rafael Araneda rompieron con la tradición del beso.

En su debut en el escenario de la Quinta Vergara los animadores mostraron su lado más coqueto e inauguraron la edición de este año con un extenso beso que desató una ola de reacciones.

Sin embargo, en la apertura de la segunda jornada no hubo espacio para que el público hiciera el tradicional grito, ya que a diferencia del día anterior no partieron desde el escenario.

El show de los Pet Shop Boys obligó a hacer algunas modificaciones en el plató, por lo que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abrieron la noche en medio del público y no hubo obertura.

Eso no dejó espacio para que se pidiera el beso, algo que generó opiniones dividas en redes sociales.

Ya que mientras unos festejaron que se haya saltado la costumbre, otros apuntaron a que habría tenido repercusión una posible molestia de Marcela Vacarezza, esposa del conductor.

“@mvacarezza se enojo parece Rafa Araneda jaja ¿y el beso?”, “que bueno que no pidieron el beso” y “¿cuándo se va terminar la costumbre del beso ? Es totalmente innecesario”, fueron algunos de los comentarios.

Las reacciones tras la ausencia del beso en el Festival de Viña 2026

La Vacarezza le puso la correa al compadre — Reg_T (@RegT_1) February 24, 2026

Cuando se va terminar la costumbre del beso ? Es totalmente innecesario

#Viña2026 — Michi (@de11d3eb87ca4c1) February 24, 2026

QUE BUENO QUE NO PIDIERON EL BESO #Viña2026 — Pazi 🐈🐈‍⬛ (@LaPazi_) February 24, 2026

@mvacarezza se enojo parece Rafa Araneda jaja y el Beso? Kajaja @RafaAraneda y @KarendTV parece q se estivieron dando en los viajes jajaja#planperfectochv #hayquedecirlo13

neme Kramer Bombo Fica #congustoaviña #FestivalComediaCHV #Viña2026 https://t.co/GDUCbBUvu4 — NoDaParaMas (@Nodaparamas1977) February 24, 2026