 “Se enojo parece...”: Falta de beso entre Karen Doggenweiler y Rafael Araneda desató ola de comentarios - Chilevisión
Minuto a minuto
Joven con Síndrome de Tourette acusa burlas en el Metro: “No puedo dejar que me pare la vida” Emiten orden de arresto contra Rodrigo Mundaca: Gobernación respondió que “quedaría sin efecto” Fatal tragedia en Termas del Flaco: El peligroso lugar por el que cruzaron las víctimas “Siento un vacío”: El doloroso relato de familiares que despiden a pololos que murieron en Renca Habría sido por una herencia: Las fotos que vinculan a Gyvens con plan criminal junto a exsuegro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/02/2026 23:28

“Se enojo parece...”: Falta de beso entre Karen Doggenweiler y Rafael Araneda desató ola de comentarios

Los animadores iniciaron la noche en medio del público y no desde el escenario y no hubo espacio para continuar con el gesto que se ha vuelto una tradición casi en todas las noches en la Quinta Vergara.

Publicado por CHV Noticias

La segunda noche del Festival de Viña 2026 llamó la atención de los televidentes e internautas ya que Karen Doggeenweiler y Rafael Araneda rompieron con la tradición del beso

En su debut en el escenario de la Quinta Vergara los animadores mostraron su lado más coqueto e inauguraron la edición de este año con un extenso beso que desató una ola de reacciones.

Sin embargo, en la apertura de la segunda jornada no hubo espacio para que el público hiciera el tradicional grito, ya que a diferencia del día anterior no partieron desde el escenario. 

El show de los Pet Shop Boys obligó a hacer algunas modificaciones en el plató, por lo que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abrieron la noche en medio del público y no hubo obertura. 

Eso no dejó espacio para que se pidiera el beso, algo que generó opiniones dividas en redes sociales.

Ya que mientras unos festejaron que se haya saltado la costumbre, otros apuntaron a que habría tenido repercusión una posible molestia de Marcela Vacarezza, esposa del conductor.

“@mvacarezza se enojo parece Rafa Araneda jaja ¿y el beso?”, “que bueno que no pidieron el beso” y “¿cuándo se va terminar la costumbre del beso ? Es totalmente innecesario”, fueron algunos de los comentarios. 

Las reacciones tras la ausencia del beso en el Festival de Viña 2026

Publicidad

Destacamos

Noticias

Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este lunes y dónde verlo en vivo

Lo último

Lo más visto

¿Te diste cuenta? La exigencia de Pet Shop Boys a los animadores que cambió inicio de Viña 2026

El show del dúo británico obligó a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda a cambiar su tradicional arranque en el Festival de Viña del Mar.

23/02/2026

“Se enojo parece...”: Falta de beso entre Karen Doggenweiler y Rafael Araneda desató ola de comentarios

Los animadores iniciaron la noche en medio del público y no desde el escenario y no hubo espacio para continuar con el gesto que se ha vuelto una tradición casi en todas las noches en la Quinta Vergara.

23/02/2026

Testimonio de Gyvens reveló detalles del plan de sicariato: “Dijo que donde lo pillara, lo iba a matar”

El cantante está vinculado al crimen de un empresario que fue asesinado al llegar a su fábrica de plásticos en la comuna de Quinta Normal, en marzo del 2025. Junto a su exsuegro habría coordinado el sicariato.

23/02/2026

“¿Qué pasó, Matteo?”: El bochornoso momento que sufrió Matteo Bocelli en el Festival de Viña 2026

El cantante italiano Matteo Bocelli protagonizó un momento que los internautas calificaron como "vergonzoso" tras su paso por el Festival de Viña.

23/02/2026