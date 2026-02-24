 ¿Se enojó? La inesperada respuesta de Esteban Düch a periodista por preguntas sobre George Harris - Chilevisión
24/02/2026 00:32

¿Se enojó? La inesperada respuesta de Esteban Düch a periodista por preguntas sobre George Harris

El comediante venezolano fue consultado en varias ocasiones sobre la presentación de su compatriota George Harris en la edición pasada del Festival de Viña. "¿Hay alguna sobre mí?", expresó.

Publicado por Lisette Pérez

El comediante venezolano, Esteban Düch, sorprendió con una respuesta a un periodista durante la conferencia de prensa previa a su debut en el Festival de Viña al ser consultado en reiteradas oportunidades por George Harris.

Düch estará presente en la tercera noche del certamen viñamarino, donde -para muchos- tiene la misión de dejar atrás la cuestionada impresión que dejó su compatriota y hacer reír al Monstruo de la Quinta Vergara.

Esteban Düch encaró a periodista

Durante su conferencia de prensa, el comediante fue consultado sobre el criticado paso de George Harris por el festival más importante de latinoamérica.

En la misma líanea, uno de los periodistas quiso seguir indagando sobre la rutina del venezolano, a lo que Esteban interrumpió preguntando "¿hay alguna sobre mí?".

Düch hizo una pausa, pero de inmediato soltó una risa, dando a entender a los presentes que se trataba de una broma.

Luego de esa acotación, el entrevistador continuó haciendo alusión a la situación que vivió Harris, para luego preguntarle si él entendía mejor los códigos del escenario y humor chileno al vivir en nuestro país.

"Mi historia en Chile hace que mi relato sea mucho más afín con los chilenos", respondió.

Junto a esto, reflexionó que “al principio fue un poco agridulce por el tema de George. Es un colega que admiro mucho desde hace mucho tiempo. Desde que él fundó el stand-up en Venezuela".

"Se sabe que él es un gran artista de la comedia en Venezuela. Y fue un trago agridulce porque, claro, veníamos de esto que pasó que no fue agradable”, cerró.

