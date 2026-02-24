Bodoque se repleta de elogios por show en el Festival de Comedia de Chilevisión: Revive la rutina acá - Chilevisión

Revisa acá la presentación del exintegrante de Fusión Humor que sacó risas al público en la tercera jornada de festival.

Bodoque abrió la tercera jornada del Festival de Comedia y triunfó sacando risas al público y a los televidentes a través de las pantallas de Chilevisión.

El exintegrante de Fusión Humor se refirió a su debut en solitario con un chiste: "Disculpen, ¿es idea mía o yo trabajaba con más gente? Para los que no me conocen, yo pertenecía a un grupo llamado Fusión Humor, ahora Defunción Humor".

Los usuarios en redes sociales reaccionaron de manera positiva a la rutina del comediante que será parte del renovado Club de la Comedia.

Revisa acá los elogios que recibió

Grande #Bodoque que grato ver y escuchar este tipo de humor. 🫰🏾#FestivalComediaCHV — Ricardo Vilches (@ricardorvt) February 24, 2026

Grande Bodoque. Excelente rutina viendo en familia #FestivalComediaCHV — Pajaro de mal Agüero🐦‍⬛ (@Degel3692023) February 24, 2026

Grande Bodoque 🙌 Un 10, se necesita un poco más de humor en la tele #FestivalDeLaComediaCHV — Patricio Valdés D (@PatricDiaz06) February 24, 2026

Muy bueno Bodoque!! Muchas risas!! 😂😂 #FestivalComediaCHV — consuelo gonzalez (@consuugonzalezp) February 24, 2026

Aunque este solo Bodoque una rutina para verla más de una vez!!! Se paso.... #festivalcomediachv @chilevision — Tito🇨🇱 (@seacat55) February 24, 2026

#FestivalcomediaChv Muy bueno el Bodoque, a carcajadas con mi pareja vimos su rutina — Rita (@ritinchile) February 24, 2026

#FestivalComediaCHV bien Bodoque, buen debut!!! — Gonzalo Vera M (@gonzaloveram) February 24, 2026

Revive acá el show de Bodoque en el Festival de Comedia de Chilevisión