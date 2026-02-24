 Bodoque se repleta de elogios por show en el Festival de Comedia de Chilevisión: Revive la rutina acá - Chilevisión
Minuto a minuto
Joven con Síndrome de Tourette acusa burlas en el Metro: “No puedo dejar que me pare la vida” Emiten orden de arresto contra Rodrigo Mundaca: Gobernación respondió que “quedaría sin efecto” Fatal tragedia en Termas del Flaco: El peligroso lugar por el que cruzaron las víctimas “Siento un vacío”: El doloroso relato de familiares que despiden a pololos que murieron en Renca Habría sido por una herencia: Las fotos que vinculan a Gyvens con plan criminal junto a exsuegro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/02/2026 00:51

Bodoque se repleta de elogios por show en el Festival de Comedia de Chilevisión: Revive la rutina acá

Revisa acá la presentación del exintegrante de Fusión Humor que sacó risas al público en la tercera jornada de festival.

Publicado por Catalina Vargas

Bodoque abrió la tercera jornada del Festival de Comedia y triunfó sacando risas al público y a los televidentes a través de las pantallas de Chilevisión.

El exintegrante de Fusión Humor se refirió a su debut en solitario con un chiste: "Disculpen, ¿es idea mía o yo trabajaba con más gente? Para los que no me conocen, yo pertenecía a un grupo llamado Fusión Humor, ahora Defunción Humor". 

Los usuarios en redes sociales reaccionaron de manera positiva a la rutina del comediante que será parte del renovado Club de la Comedia.

Revisa acá los elogios que recibió

Revive acá el show de Bodoque en el Festival de Comedia de Chilevisión

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quién es quién en crimen del “empresario del plástico”: Revelan supuesto objetivo de Gyvens Larrague

Lo último

Lo más visto

¿Te diste cuenta? La exigencia de Pet Shop Boys a los animadores que cambió inicio de Viña 2026

El show del dúo británico obligó a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda a cambiar su tradicional arranque en el Festival de Viña del Mar.

23/02/2026

“Se enojo parece...”: Falta de beso entre Karen Doggenweiler y Rafael Araneda desató ola de comentarios

Los animadores iniciaron la noche en medio del público y no desde el escenario y no hubo espacio para continuar con el gesto que se ha vuelto una tradición casi en todas las noches en la Quinta Vergara.

23/02/2026

Testimonio de Gyvens reveló detalles del plan de sicariato: “Dijo que donde lo pillara, lo iba a matar”

El cantante está vinculado al crimen de un empresario que fue asesinado al llegar a su fábrica de plásticos en la comuna de Quinta Normal, en marzo del 2025. Junto a su exsuegro habría coordinado el sicariato.

23/02/2026

“¿Qué te costaba...?”: Revive trolleo histórico de Chile contra Adam Levine tras show de Pet Shop Boys

Usuarios de redes sociales vuelven recordar el paso de Maroon 5 por el Festival de Viña hace casi 6 años, tras la aplaudida presentación de Pet Shop Boys.

24/02/2026