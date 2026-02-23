 “Siento un vacío”: El doloroso relato de familiares que despiden a pololos que murieron en Renca - Chilevisión
23/02/2026 23:59

“Siento un vacío”: El doloroso relato de familiares que despiden a pololos que murieron en Renca

Este lunes se confirmó un nuevo fallecido tras la emergencia registrada en Renca el jueves pasado. En total son 10 las víctimas fatales de este accidente; quienes siguen siendo despedidas por sus seres queridos. Paulette Tello, quien era educadora de párvulos, fue velada este lunes. Sus amigas la recordaron como "súper buena niña, excelente tía" y "muy atenta, cariñosa, risueña". Por su parte, el padre de Nicolás Soto, pareja de la joven, expresó: "Me siento con un vacío porque he perdido a dos de mis seres queridos".

