“Siento un vacío”: El doloroso relato de familiares que despiden a pololos que murieron en Renca - Chilevisión

Este lunes se confirmó un nuevo fallecido tras la emergencia registrada en Renca el jueves pasado. En total son 10 las víctimas fatales de este accidente; quienes siguen siendo despedidas por sus seres queridos. Paulette Tello, quien era educadora de párvulos, fue velada este lunes. Sus amigas la recordaron como "súper buena niña, excelente tía" y "muy atenta, cariñosa, risueña". Por su parte, el padre de Nicolás Soto, pareja de la joven, expresó: "Me siento con un vacío porque he perdido a dos de mis seres queridos".