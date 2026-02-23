Testimonio de Gyvens reveló detalles del plan de sicariato: “Dijo que donde lo pillara, lo iba a matar” - Chilevisión

El cantante está vinculado al crimen de un empresario que fue asesinado al llegar a su fábrica de plásticos en la comuna de Quinta Normal, en marzo del 2025. Junto a su exsuegro habría coordinado el sicariato.

Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, fue formalizado durante esta jornada por su vínculo con sicariato del empresario Jaime Solanes.

El hecho ocurrió en marzo de 2025 y cobró la vida del dueño de la empresa Plásticos Solanes, quien fue asesinado a sangre fría cuando llegaba a su trabajo ubicado en Juan Martínez de Rozas con Pasaje Uno, comuna de Quinta Normal.

En la declaración que entregó se conocieron más detalles del rol que habría tenido el cantante en el plan que terminó con la vida de Solanes.

Según contó el ciudadano de origen haitinano ante el Ministerio Público, la trama data desde diciembre de 2024, cuando mantuvo conversaciones con el abuelo de su hija, Miguel Ángel Cerda, quien también está investigado como autor intelectual del delito.

“Quiero decir que hace varios años murió el papá de Loly. Desconozco el nombre de Loly, pero es la mamá de mi expareja. A partir del momento de la muerte del papá de Loly, sé que tuvieron un problema legal entre ellos, producto de la distribución de la plata de la herencia", inició contando según recogió La Tercera.

En la misma línea, sostuvo que "Loly cuidaba al papá, pero cuando falleció el papá, el hermano no quiso pagarle la plata, es decir el hermano de nombre Jaime. Producto de esto, Miguel Ángel o Loly demandaron a Jaime por dinero de la herencia”, inició contando según recogió La Tercera.

El rol de Gyvens en el crimen

Las conversaciones continuaron hasta fines de 2024, pero fue hasta enero del 2025 cuando, según la declaración del cantante, Miguel Ángel Cerda le mencionó que él tenía una diferencia con el hermano de su esposa.

“Me contó que iba a vender la oficina a un señor que conocía por temas legales y la oficina la tenía que vender para pagar un impuesto, para que pudieran liberar una plata de la herencia del papá de la Loly. Me decía que era harta plata, él iba a vender la oficina rápido, por tanto la iba a vender más barata, para pagar el impuesto que le están cobrando. En este momento, dijo que donde pillara a su cuñado, el hermano de su pareja, lo iba a matar”, detalló.

A raíz de esto, Gyvens Laguerre le contó al abuelo de su hija que tuvo que contratar personas que lo protejan producto de amanezas que había recibido. Dentro de ese grupo había un ciudadano venezolano de nombre Víctor y tiempo después hizo el nexo entre él y Cerda.

“Le dije que era la persona que me había protegido de los que me estaban extorsionando y quedaron de reunirse en otro momento. Eso quedó ahí, Víctor se fue y Miguel Ángel se fue”, expuso.

Cómo se gestó el sicariato

Según el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, Laguerre y Cerda habrían coordinado el crimen y el vocalista habló sobre cómo se gestó el plan en su propia casa.

“Víctor entró y se sentó en el mismo mueble que Miguel Ángel y luego se van Víctor y Miguel Ángel a la entradita de mi casa. En esa conversación Miguel Ángel le contó que tenía un drama y necesitaba que le hiciera una pega, en que le tenía que pegar un susto a un viejo pesado, para que le firmara un documento.

Junto a ello, añadió que "Víctor le preguntó si estaba armado, y el sujeto le contó que siempre iba de caza, por lo que Víctor le dijo que iba a tener que ir armado también, y Miguel Ángel le dijo, si al sujeto hay que dispararle, se le dispara, lo dijo en estos términos: ‘Si hay que pegarle, hay que pegarle’”.

El testimonio del cantante señala que su exsuegro detalló que tenía problemas por temas de la herencia: "En este momento, Miguel Ángel sacó dos papeles que tenían fotos impresas, que eran dos copias de lo mismo, me pasó uno y se quedó con el otro, en donde en la parte delantera tenía fotos de Jaime, de cuerpo y otra foto un poquito más alejada, también había fotos de camionetas de color blanca y roja, de una pared, de un portón de la fábrica y también de una casa, en donde además decía la dirección donde estaba”.

Tras eso, Cerda le habría señalado a Víctor que podía encontrar a la persona en su casa o en una fábrica: “Ahí podía ubicar al viejo, refiriéndose al viejo como a don Jaime”.