Festival de Comedia: A qué hora se presenta Nico Pontigo y cómo verlo este lunes en Chilevisión - Chilevisión

El humorista de 26 años será uno de los nombres estelares que esta noche sacarán carcajadas en el inédito certamen. Dino Gordillo y Gaby del Río serán los otros dos nombres que completarán la jornada.

Luego de sus exitosas dos primeras noches que tuvieron su peak de sintonía con Bombo Fica, este martes continúa la primera versión del Festival de la Comedia, que promete sacar carcajadas durante esta última semana estival.

Dino Gordillo, Gaby del Río y Nico Pontigo serán los comediantes a cargo de este tercer día del inédito certamen de Chilevisión, que contempla solo a humoristas y que, además, pretende dar vitrina a los nuevos talentos de la escena.

A qué hora actúa Nico Pontigo en el Festival de Comedia

A preparar el picoteo y los aperitivos, porque podrás disfrutar de la rutina de Nico Pontigo este lunes a partir de las 22.30 horas en el Festival de Comedia de Chilevisión.

Con solo 26 años, Pontigo se presenta como una de las nuevas apuestas en la escena del stand up comedy nacional. Su humor crítico y ágil lo han llevado a alcanzar gran popularidad en redes como Instagram, donde supera los 100 mil seguidores.

Dónde ver el Festival de Comedia 2026 de Chilevisión

El Festival de Comedia será emitido en la señal abierta de Chilevisión después de la edición central de CHV Noticias.

Además, el certamen será transmitido a través de todas las plataformas digitales de Chilevisión, tanto en su señal online como en la app MiCHV.