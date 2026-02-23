 Festival de Comedia: A qué hora se presenta Nico Pontigo y cómo verlo este lunes en Chilevisión - Chilevisión
Minuto a minuto
Presidente electo Kast nombra a ex general del Ejército como subsecretario de las FFAA Testimonio de Gyvens reveló detalles del plan de sicariato: “Dijo que donde lo pillara, lo iba a matar” Canciller rechaza dichos de embajador de EEUU: “Chile no puede ser utilizado como territorio en disputa” Joaquín Lavín podrá ser formalizado: Corte Suprema acoge desafuero de diputado Confirman nueva víctima fatal por tragedia en Renca: Aumenta a 10 la cifra de fallecidos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/02/2026 21:43

Festival de Comedia: A qué hora se presenta Nico Pontigo y cómo verlo este lunes en Chilevisión

El humorista de 26 años será uno de los nombres estelares que esta noche sacarán carcajadas en el inédito certamen. Dino Gordillo y Gaby del Río serán los otros dos nombres que completarán la jornada.

Publicado por CHV Noticias

Luego de sus exitosas dos primeras noches que tuvieron su peak de sintonía con Bombo Fica, este martes continúa la primera versión del Festival de la Comedia, que promete sacar carcajadas durante esta última semana estival.

Dino Gordillo, Gaby del Río y Nico Pontigo serán los comediantes a cargo de este tercer día del inédito certamen de Chilevisión, que contempla solo a humoristas y que, además, pretende dar vitrina a los nuevos talentos de la escena.

A qué hora actúa Nico Pontigo en el Festival de Comedia

A preparar el picoteo y los aperitivos, porque podrás disfrutar de la rutina de Nico Pontigo este lunes a partir de las 22.30 horas en el Festival de Comedia de Chilevisión. 

Con solo 26 años, Pontigo se presenta como una de las nuevas apuestas en la escena del stand up comedy nacional. Su humor crítico y ágil lo han llevado a alcanzar gran popularidad en redes como Instagram, donde supera los 100 mil seguidores.

Dónde ver el Festival de Comedia 2026 de Chilevisión

El Festival de Comedia será emitido en la señal abierta de Chilevisión después de la edición central de CHV Noticias.

Además, el certamen será transmitido a través de todas las plataformas digitales de Chilevisión, tanto en su señal online como en la app MiCHV.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este lunes y dónde verlo en vivo

Lo último

Lo más visto

Testimonio de Gyvens reveló detalles del plan de sicariato: “Dijo que donde lo pillara, lo iba a matar”

El cantante está vinculado al crimen de un empresario que fue asesinado al llegar a su fábrica de plásticos en la comuna de Quinta Normal, en marzo del 2025. Junto a su exsuegro habría coordinado el sicariato.

23/02/2026

“¿Qué pasó, Matteo?”: El bochornoso momento que sufrió Matteo Bocelli en el Festival de Viña 2026

El cantante italiano Matteo Bocelli protagonizó un momento que los internautas calificaron como "vergonzoso" tras su paso por el Festival de Viña.

23/02/2026

Micro del sistema Red desbarrancó en una curva en Lo Barnechea: Video registró la impactante caída

El episodio ocurrió a las 15:30 horas de este lunes en calle Medialuna, a pocos metros del estadio municipal de la comuna. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas.

23/02/2026

“No son primos”: Experto destapó real parentesco entre Tita Ureta y Pedro Pascal tras investigación

Tras unos recientes dichos de la comunicadora, el genealogista Gonzalo Luengo decidió revisar los antecedentes familiares y reconstruir el árbol genealógico de ambas figuras.

23/02/2026