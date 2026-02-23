 Joaquín Lavín podrá ser formalizado: Corte Suprema acoge desafuero de diputado - Chilevisión
Joaquín Lavín podrá ser formalizado: Corte Suprema acoge desafuero de diputado
23/02/2026 19:00

Joaquín Lavín podrá ser formalizado: Corte Suprema acoge desafuero de diputado

El parlamentario está investigado por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La tarde de este lunes, la Corte Suprema acogió el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, investigado por cuatro delitos.

La solicitud se da en el marco de una investigación en su contra por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

No se incorporó a la solicitud de desafuero, los delitos tributarios interpuestos por querella del Servicio de Impuesto Internos.

Lavín León podrá ser formalizado

La Corte Suprema escuchó los alegatos de Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, querellantes y defensa del diputado y ratificaron el desafuero contra el parlamentario, hallando el camino para su formalización.

Con esto el Ministerio Público quedó en condiciones de formalizar y solicitar eventualmente medidas cautelares en su contra.

Con esta medida, Joaquín Lavín León quedará inhabilitado para votar y participar en sesiones de Sala y de comisiones en la Cámara de Diputados.

El 11 de marzo finalizará su tercer periodo como parlamentario.

