Corte de Apelaciones aprueba desafuero de Joaquín Lavín León: Podrá recibir medidas cautelares - Chilevisión

16/10/2025 12:55

Corte de Apelaciones aprueba desafuero de Joaquín Lavín León: Podrá recibir medidas cautelares

Tres veces había sido suspendida la audiencia. Ahora, el legislador perdió su inmunidad parlamentaria y Fiscalía podrá solicitar prisión preventiva u otra medida cautelar.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó esta jornada el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, quien es acusado de presuntamente emitir facturas ideológicamente falsas en el Congreso.

A cargo de la indagatoria se encuentra la fiscal de Alta Complejidad de la zona Oriente, Constanza Encina, quien presentó los antecedentes recabados con el fin de quitar la inmunidad parlamentaria al legislador.

Con esta posición favorable al desafuero del tribunal de alzada capitalino, el Ministerio Público podrá solicitar medidas cautelares como la prisión preventiva u otra que estime conveniente.

La audiencia de desafuero había sido postergada tres veces. La última estaba fijada para el 16 de septiembre, sin embargo, el pleno del tribunal de alzada en que se revisaría el requerimiento optó que fuera suspendido.

De qué se le acusa a Joaquín Lavín León

Días antes, a mediados de ese mes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una acción penal en contra del parlamentario, a quien le imputaron una serie de delitos tributarios detectados durante la investigación de la persecutora Encina.

La indagatoria, realizada con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones y la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, se ha establecido que el exmilitante UDI presentó facturas ideológicamente falsas ante el Congreso Nacional.

Obtuvo "pagos improcedentes por parte de dicha institución pública, con cargo a los cuales financió campañas y otros proyectos políticos y electorales de su partido. Estas maniobras ocasionaron un perjuicio fiscal que asciende al menos a $104.271.784″, dice un documento de Fiscalía.

Además, habría simulado “gastos operacionales asociados a su función parlamentaria, para obtener financiamiento para el desarrollo y mantenimiento de una herramienta destinada al beneficio político y electoral suyo, y de otros miembros de su partido”.

A Lavín León también se le imputa tráfico de influencias, pues habría intervenido directamente en decisiones municipales en Maipú mientras su esposa, Cathy Barriga, era la alcaldesa. Se le acusa de ser "un jefe comunal en las sombras" al favorecer contratos y a funcionarios.

