“¿Lo sabías?”: La fuerte crítica de Cathy Barriga al referirse a querella contra Tomás Vodanovic - Chilevisión

22/09/2025 17:40

“¿Lo sabías?”: La fuerte crítica de Cathy Barriga al referirse a querella contra Tomás Vodanovic

La exedil lanzó dardos contra el actual jefe comunal y disparó contra los medios de comunicación por la, a su juicio, escasa cobertura de una querella.

Publicado por CHV Noticias

En su reciente entrevista en Primer Plano, la exalcaldesa Cathy Barriga rompió su silencio tras años y lanzó dardos contra el actual edil de Maipú, Tomás Vodanovic.

La exjefa comunal dijo presente en el espacio donde además criticó la cobertura que dieron los medios de comunicación a una querella contra quien ocupa ahora el sillón comunal. 

En ese contexto, Barriga se mostró molesta y le preguntó a Julio César Rodríguez si tenía conocimiento de la acción judicial.

"Tú me hablas de corrupción... ¿Tú sabías que el alcalde de Maipú (Tomás Vodanovic) tiene una querella de fraude al Fisco, al igual que yo? ¿Lo sabías? ¿Lo has tomado en el matinal ese tema?", lanzó la entrevistada.

Luego, Barriga continuó y no solo habló de la existencia de una "querella por fraude al Fisco que fue (declarada) admisible", sino que afirmó que "ningún medio de comunicación lo ha compartido, solo dos o tres".

La crítica surge porque, según ella, en esa oportunidad la cobertura fue escasa, mientras que cuando se trataba de su causa "había reportajes y notas", incluso "antes de ser notificada". 

"Las mujeres y los hombres tienen la misma igualdad ante la ley y él tendrá que responder igual que cualquier persona, común y corriente", disparó al cierre.

