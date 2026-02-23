 “Contigo siempre, mamá”: El tierno mensaje de la hija de Karen Doggenweiler tras inicio de Viña 2026 - Chilevisión
23/02/2026 20:06

“Contigo siempre, mamá”: El tierno mensaje de la hija de Karen Doggenweiler tras inicio de Viña 2026

La hija de la reconocida periodista y animadora, dedicó unas tiernas palabras a su madre, luego de lucirse en apertura del festival.

Publicado por Lisette Pérez

Fernanda Cornejo, hija de Karen Doggenweiler y Marco Enríquez-Ominami, compartió tiernos mensajes de apoyo a su madre por su animación y abertura del Festival de Viña 2026.

Durante la noche de este domingo el Festival de Viña dio inicio a su edición 2026, donde los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda realizaron una movida presentación.

El apoyo de Fernanda a su madre

La joven cientista política dedicó en sus historias unas tiernas palabras a la reconocida presentadora de televisión.

"Con el corazón contigo siempre mamá. A triunfar como sólo tú sabes", escribió deseándole éxito a minutos de iniciar la animación del festival viñamarino. 

Seguido a eso, compartió un video que mostraba parte del baile inicial que realizó Karen, donde escribió "es que no puede ser", expresando su emoción.

Cornejo aseguró que seguirá subiendo videos y fotos de su madre durante toda su participación en el Festival de Viña 2026, para apoyarla desde la distancia.

