Crisis en México: Cancillería habilita un canal de asistencia para chilenos en ese país - Chilevisión

Tras la crítica situación por la muerte del líder narco El Mencho, autoridades publicaron los datos de contacto del Consulado General de Chile en Ciudad de México a modo de ayuda de los chilenos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó información de asistencia para los chilenos que se encuentren en México, a través de sus redes sociales.

La Cancillería compartió los datos de contacto del Consulado General de Chile en Ciudad de México.

Esto, en el contexto de la crítica situación que se vive en el país tras la muerte del líder narco "El Mencho", la que ha desatado hechos de violencia en distintos estados.

"Se recomienda a las y los connacionales tomar los resguardos pertinentes y seguir las instrucciones de las autoridades federales y locales", informó el ministerio.

¿Dónde contactarse para recibir asistencia en México?

Los ciudadanos chilenos podrán contactarse con el Consulado General de Chile a través de dos medios.

Teléfono de emergencia: +52 55 3578 8639

+52 55 3578 8639 Email: ciudaddemexico@consulado.gob.cl

Muerte de líder narco desata violencia en México

Este domingo se dio a conocer el asesinato de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" durante un operativo en el estado de Jalisco.

La muerte del cofundador y líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató distintos hechos de violencia en varios puntos del país.

Producto de estos episodios, se registraron bloqueos en importantes vías públicas, además de la quema de negocios y vehículos, y caos en el Aeropuerto de Guadalajara.