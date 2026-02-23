 “No son primos”: Experto destapó real parentesco entre Tita Ureta y Pedro Pascal - Chilevisión
23/02/2026 19:18

“No son primos”: Experto destapó real parentesco entre Tita Ureta y Pedro Pascal tras investigación

Tras unos recientes dichos de la comunicadora, el genealogista Gonzalo Luengo decidió revisar los antecedentes familiares y reconstruir el árbol genealógico de ambas figuras.

Publicado por CHV Noticias

La revelación que hizo Tita Ureta sobre un supuesto parentesco con el actor Pedro Pascal generó sorpresa y también dudas en redes sociales. Sin embargo, una investigación genealógica posterior aclaró el verdadero vínculo entre ambos.

El tema surgió de manera distendida durante un programa de Mega, donde la comunicadora aseguró que el protagonista de The Last of Us era parte de su familia.

“Es primo mío, ¿sabían?”, comentó en esa oportunidad, mientras conversaban sobre la aparición del actor chileno en el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl.

En un comentario en el sitio Glamorama, Ureta explicó el origen de la información. “Verónica Pascal Ureta, su mamá, y de Lux, es prima de mi papá... Lux me contó”, escribió, mencionando a la hermana del actor, Lux Pascal.

El verdadero vínculo familiar entre Tita Ureta y Pedro Pascal

Tras la viralización de la historia, el genealogista Gonzalo Luengo decidió revisar los antecedentes familiares y reconstruir el árbol genealógico de ambas figuras.

Luego de analizar distintos certificados de nacimiento y matrimonio, el especialista concluyó que el vínculo sí existe, aunque no en los términos planteados inicialmente.

“No son primos, sino que Tita es tía de Pedro Pascal en cuarto grado”, explicó Luengo en su cuenta de Instagram, detallando que la conexión familiar se remonta a un antepasado en común.

Según su investigación, la clave está en un antepasado llamado Emeterio Ureta —distinto al conocido empresario chileno—, quien sería tatarabuelo de Tita y, al mismo tiempo, cuarto abuelo del actor radicado en Estados Unidos.

La propia comunicadora reaccionó al análisis en los comentarios de la publicación. “¡Algo había! Entonces soy tía de @pascalispunk, y mi guaguita en camino tu prima”, escribió, tomándose con humor el resultado de la indagación.

