“Te prometo que seré la mejor mamá”: Tita Ureta emocionó a sus seguidores tras revelar el sexo de su primer bebé - Chilevisión

La comunicadora dedicó unas emotivas palabras donde también recordó cómo le afectó la muerte de su madre, Paulina Fischer.

Este viernes, Tita Ureta reveló a sus seguidores el sexo de su primer bebé, fruto de su matrimonio con el skater Spiro Razis.

La comunicadora ya tiene seis meses de gestación y comunicó la noticia al público a través de un video en su cuenta de Instagram.

¿Cuál es el sexo del bebé de Tita Ureta?

"Es niñita", expresó Tita mediante un registro donde aparece vistiendo una larga falda de color blanco con un top del mismo color y su barriga llena de mostacillas pequeñas de color rosado.

En esa misma línea, agregó: "Ahora sí que voy a poder tener esa relación mamá e hija que nunca tuve. Te prometo que seré la mejor mamá para ti. Ya te queremos mucho, con Spiro Razis te estamos esperando".

Finalmente, Ureta pidió a sus seguidores que le ayudaran a elegir el nombre, y le enviaran los que a ellos más les gustaban para poder elegir junto a su esposo.

Revisa la publicación de Instagram: