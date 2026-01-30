 “Te prometo que seré la mejor mamá”: Tita Ureta emocionó a sus seguidores tras revelar el sexo de su primer bebé - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso ProCultura: Alberto Larraín fue detenido por la PDI en su domicilio en Ñuñoa “Yo no le tengo…”: Víctima se refiere a la extradición y regreso a Chile de Martín de los Santos Hermosilla se mantiene en arresto domiciliario y arremete contra fiscal Parra: "Está mintiendo" CHV Noticias acompañó a José Antonio Kast en su visita al CECOT, la megacárcel de El Salvador “No contribuye”: Maisa Rojas respondió a Iván Poduje tras dichos contra políticas ambientales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/01/2026 17:29

“Te prometo que seré la mejor mamá”: Tita Ureta emocionó a sus seguidores tras revelar el sexo de su primer bebé

La comunicadora dedicó unas emotivas palabras donde también recordó cómo le afectó la muerte de su madre, Paulina Fischer.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Tita Ureta reveló a sus seguidores el sexo de su primer bebé, fruto de su matrimonio con el skater Spiro Razis.

La comunicadora ya tiene seis meses de gestación y comunicó la noticia al público a través de un video en su cuenta de Instagram.

¿Cuál es el sexo del bebé de Tita Ureta?

"Es niñita", expresó Tita mediante un registro donde aparece vistiendo una larga falda de color blanco con un top del mismo color y su barriga llena de mostacillas pequeñas de color rosado.

En esa misma línea, agregó: "Ahora sí que voy a poder tener esa relación mamá e hija que nunca tuve. Te prometo que seré la mejor mamá para ti. Ya te queremos mucho, con Spiro Razis te estamos esperando".

Finalmente, Ureta pidió a sus seguidores que le ayudaran a elegir el nombre, y le enviaran los que a ellos más les gustaban para poder elegir junto a su esposo.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Tuve que convencer a mi equipo”: Princesa Alba reveló la historia desconocida tras su llegada a Fiebre de Baile

Lo último

Lo más visto

“Es mi única prioridad”: Mane Swett tomaría drástica decisión en medio de batalla legal por su hijo

La actriz habló de su regreso a la ficción, pero precisó que todo esto es sólo un "salvavidas" en medio de la lucha por recuperar a su hijo.

30/01/2026

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes el dinero

Se acerca la fecha de pago del beneficio estatal conocido como Bono a la Mujer Trabajadora que va en ayuda a mujeres y jefas de hogar. Conoce el monto a pagar, requisitos y cómo saber si lo recibes.

30/01/2026

¿Qué pasó con Elvira López? Revelan la verdad tras ausencia de la actriz de la reunión de Brujas

La intérprete fue la única que no participó del reencuentro que causó furor en redes sociales. Mane Swett, Lorena Capetillo, Ingrid Cruz y Antonella Ríos se reunieron después de 20 años.

30/01/2026

“Se mostraba preocupada, pero...”: Revelan chats de la sospechosa del crimen a adolescente en Argentina

La tía de Jeremías Monzón, joven de 15 años que habría sido asesinado por su expareja, rompió el silencio y entregó antecedentes inéditos del crimen que conmociona al país trasandino.

30/01/2026