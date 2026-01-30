 Hermosilla se mantiene en arresto domiciliario y arremete contra fiscal Parra: "Está mintiendo" - Chilevisión
30/01/2026 16:16

Hermosilla se mantiene en arresto domiciliario y arremete contra fiscal Parra: "Está mintiendo"

Pese a que la defensa del abogado solicitó la sustitución de esta medida cautelar, el tribunal mantuvo el arresto domiciliario total.

Publicado por Lisette Pérez

Este viernes el Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago mantuvo su medida cautelar de arresto domiciliario total para Luis Hermosilla, imputado bajo el contexto del Caso Audios.

Pese a que la defensa del abogado solicitó la sustitución de esta medida cautelar por una menos gravosa, esta fue rechazada por el tribunal.

Declaraciones de Luis Hermosilla

Ante esto, las declaraciones de Hermosilla causaron revuelo, ya que se refirió de una particular manera a la fiscal Lorena Parra, quien lleva la investigación en su contra.

"Ella está transformada en una especie de influencer, que da entrevistas antes de que se conozca la acusación" manifestó.

Además, el abogado solicitó que la fiscal Lorena Parra entregara sus declaraciones en la causa, debido a que el nombre de la persecutora aparece también en los polémicos chats. En ellos, presuntamente, la fiscal regional le habría enviado su currículum

"Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus conversaciones conmigo y las solicitudes que ella me efectuó". "Está mintiendo en sus declaraciones" agregó.

En la misma instancia, la defensa de Hermosilla solicitó la reapertura de la investigación del caso Factop-Audios, frente a lo cual el 4° Tribunal de Garantía de Santiago fijó una audiencia para debatir dicha petición.

