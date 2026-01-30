 Sin agua: Estos son los dos sectores de la Región Metropolitana que sufren masivo corte de suministro - Chilevisión
30/01/2026 17:23

Sin agua: Estos son los dos sectores de la Región Metropolitana que sufren masivo corte de suministro

Sectores de Talagante y Santiago se están viendo afectados por interrupciones de emergencia en el suministro.

Publicado por CHV Noticias

Aguas Andinas, empresa responsable del suministro en la Región Metropolitana, informó que a esta hora hay dos sectores de la capital sufriendo cortes en el servicio.

A diferencia de lo que suele ocurrir, estas interrupciones corresponden a emergencias y no a trabajos programados, por lo que las causas y tiempos de reposición pueden variar ampliamente.

En concreto, las comunas con sectores afectados por cortes de agua son Talagante y Santiago.

Ahora: Estos son los sectores de la Región Metropolitana que están sufriendo masivos cortes de agua

Talagante. Hora estimada de reposición: Viernes 30 de enero a las 19:30 horas.

Santiago. Hora estimada de reposición: Viernes 30 de enero a las 22:00 horas.

