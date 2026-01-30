 “No contribuye”: Maisa Rojas respondió a Iván Poduje tras dichos contra políticas ambientales - Chilevisión
30/01/2026 15:25

“No contribuye”: Maisa Rojas respondió a Iván Poduje tras dichos contra políticas ambientales

Durante un seminario, el futuro ministro de Vivienda aseguró que hay "fanáticos ambientales en el gobierno" tras la paralización de algunas obras.

Publicado por CHV Noticias

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, respondió a las declaraciones del futuro titular de Vivienda, Iván Poduje, durante un seminario en Concepción.

El arquitecto fue increpado por un asistente al seminario "En tiempos de resilencia y reconstrucción", organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad del Biobío.

Todo ocurrió cuando el próximo secretario de Estado se refirió a obras paralizadas en sectores de Viña del Mar porque "la Conaf encontró un belloto del norte" y apuntó a "fanáticos ambientales en el gobierno".

"Lo que les quiero decir es que ustedes les dan más importancia a los árboles que a las personas, con ustedes nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario", apuntó Poduje.

La respuesta del gobierno por dichos de Iván Poduje

Tras una actividad en Antofagasta, la ministra Rojas fue consultada sobre las declaraciones de Poduje y afirmó que "basar el desarrollo y la implementación de una política pública asociada al desarrollo del país a través de caricaturas no es productivo". 

"Quisiera, como ministra del Medio Ambiente en los cuatro años del presidente Boric, dejar claro de que existe un consenso internacional como nacional de que el país y el mundo enfrenta una triple crisis que se manifiesta en cambio climático, en pérdida de biodiversidad, estoy hablando de extinción de especies, y también en contaminación", apuntó.

Asimismo, sostuvo que "el desarrollo no puede pensarse que tiene que ser a costa de lo ambiental o de lo social" y que "caricaturizar la protección de ciertas especies como si fueran contrapuestas a objetivos sociales, creo que no contribuye. Hay que entender que estas cosas van de la mano".

