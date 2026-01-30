 “Me acusaron de muchas cosas”: Leo Méndez Jr. expuso potentes detalles sobre la batalla legal de su hermana Steffi - Chilevisión
30/01/2026 16:41

“Me acusaron de muchas cosas”: Leo Méndez Jr. expuso potentes detalles sobre la batalla legal de su hermana Steffi

El influencer aseguró que los rumores que se difundieron sobre su enfermedad en 2025 habrían sido utilizados por Dante Lindhe en el juicio que enfrenta Steffi por la custodia de su hijo.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Leo Méndez Jr. rompió el silencio en medio de la batalla legal que enfrenta su hermana Steffi, por la tuición de su hijo y entregó nuevos detalles sobre lo que ocurrió en la audiencia.

Mientras que Steffi expresó que no aún no podía dar detalles del juicio, Leo Méndez Jr. aseguró que los rumores que se inventaron sobre su enfermedad en redes sociales, afectaron directamente.

¿Qué pasó con Leo Méndez Jr.?

A través de Instagram, Leo comentó: "He vivido con anorexia severa durante el 2025. Recibí mi diagnóstico a principios de este año, tras negar que estaba enfermo".

En esa misma línea, agregó: "El trastorno alimenticio me llevó a aislarme de todos mis conocidos y al caer en un círculo vicioso en mi relación con la comida. En aquel entonces, comenzó a especularse mucho sobre el VIH y tuve que hacerme una prueba que salió negativa para confirmar que no se trataba de esa enfermedad, sino de un problema psicológico".

Leo reiteró que el trabajo constante para superar esta enfermedad le ha permitido mejorar su relación con la comida, lo que hoy provoca que pueda mirarse al espejo sin sentir que existe un problema con su cuerpo: "Ha sido un camino largo y terrible para llegar hasta donde estoy hoy".

Sin embargo, el influencer expuso que "por eso, no me consideran un buen entorno para mi sobrino; según su padre. Me acusaron de muchas cosas, así que tuve que archivar todas nuestras fotos con él para proteger su identidad".

El hijo de DJ Méndez aseguró que el nacimiento de su sobrino le ha dado la fuerza necesaria para enfocarse en sanar su enfermedad: "Ser su favorito entre todos me ha hecho luchar y trabajar mucho en mí mismo".

El influencer explicó que mantendrá todo lo relacionado con su sobrino de manera privada: "Jugamos todo el tiempo y él prefiere a su tío Leo, por encima de todo, y eso me hace más que feliz".

"Aunque muchos me han acusado, amenazado y atacado, eso no debilitará el vínculo con mi sobrino, con el que he estado desde el primer día. Incluso más de lo que debería haber estado cualquier otra persona", cerró Leo.

Revisa la publicación de Instagram:

