“No despierten al Leito de antes”: Leo Méndez Jr. lanzó advertencia por relación con su padre - Chilevisión

11/09/2025 11:34

“No despierten al Leito de antes”: Leo Méndez Jr. lanzó advertencia por relación con su padre

El joven frenó las críticas que le llegaron luego de que revelara que no mantiene contacto con el cantante y que la relación entre ambos está completamente quebrada.

Publicado por CHV Noticias

Durante los últimos días Leo Méndez Jr. reveló un complejo momento familiar debido a un distanciamiento que existe con su padre, DJ Méndez

El joven ha dejado claro en varias oportunidades que actualmente la relación con el cantante está completamente quebrada, tanto así que no mantienen contacto. 

“Mi padre lo vi solo un día cuando me fue a visitar al hospital y luego no lo vi más. Nosotros no hablamos. No entraré en detalles, él tendrá sus razones y su relato. Para mí no es un secreto. Mi madre tiene sus propios problemas”, expuso.

La advertencia de Leo Méndez

Sin embargo, tras su revelación volvió a recibir diversos comentarios en sus redes sociales, los que lo criticaban por sus dichos sobre DJ Méndez.

Por lo mismo, Leo Méndez Jr. decidió frenar las críticas con una advertencia que compartió en sus historias de Instagram.

“Por favor. No me sigan nombrando a mis padres por DM. Normalicemos el cortar contacto entre familiares”, escribió. 

Al respecto, aclaró que “no le debo nada a nadie, ni a ellos por ser mis padres. No soy ‘mal agradecido’”.

“Tengo varios chats que demuestran lo contrario por favor no despierten al Leito de antes, si ya maduré y pasé página”, aseguró. 

