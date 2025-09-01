“Nosotros no hablamos": Leo Méndez Jr. expuso complejo momento familiar con su padre - Chilevisión

El influencer aseguró en su cuenta de Instagram que solo ha visto a DJ Méndez una vez desde que lo diagnosticaron con anorexia nerviosa y no cuenta con ninguno de sus padres para la terapia psicológica a la que debe asistir.
Leo Méndez Jr. reapareció en redes sociales con una profunda reflexión en torno a los avances que ha tenido durante el tratamiento por la anorexia nerviosa con la que fue diagnosticado y arremetió contra sus padres.
El influencer aseguró que solo ha visto a DJ Méndez una vez y que ya no existe contacto, por lo que solo cuenta con sus hermanas. Una situación que, según relató, ha sido usual a lo largo de su vida.
"He sido súper fuerte. He sido un grande al buscar ayuda profesional y haber progresado a mis propios pasos dándome ánimos yo solo (...) No ha sido fácil. Estoy súper cansado", comenzó diciendo Leo en su cuenta de Instagram.
En esa misma línea, agregó: "El mes pasado, con mi psicóloga, hablamos sobre mi tratamiento. Parte del tratamiento serían sesiones donde familiares pueden asistir. Me preguntó: '¿Qué hay de tus padres?' A lo cual respondí, nada".
"Siempre he sido yo con mis hermanas, aunque cada uno siempre tendrá sus problemas, pero nosotros siempre hemos sido súper unidos y no podría estar más agradecido. Mis hermanas me dieron su hombro en el cual pude apoyarme. Me hubiese gustado sentir más de mis padres", admitió el influencer.
Al respecto, Méndez Jr. explicó: "Mi padre lo vi solo un día cuando me fue a visitar al hospital y luego no lo vi más. Nosotros no hablamos. No entraré en detalles, él tendrá sus razones y su relato. Para mí no es un secreto. Mi madre tiene sus propios problemas".
Leo se preguntó si es correcto cuestionar "la ausencia" de sus padres, haciendo hincapié en que con la compañía de sus hermanas es suficiente. Finalmente, DJ Méndez solo le dio "me gusta" a la publicación, pero no se refirió a las declaraciones de su hijo.