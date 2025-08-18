“Ser acusado de drogadicto...”: Leo Méndez Jr. reveló cómo le afectaron las críticas a su salud - Chilevisión

Leo Méndez Jr. fue diagnosticado con una enfermedad que trajo consecuencias y críticas que afectaron fuertemente su estado psicológico.
Leo Méndez Jr. anunció que comenzará con su terapia esta semana para recuperarse de la anorexia nerviosa que padece, tras haber pasado meses en lista de espera.
El influencer hizo un fuerte análisis sobre lo que ha atravesado antes de comenzar esta nueva etapa, donde ahondó en sus dolores más profundos y describió cómo han afectado las críticas durante este proceso.
"Hoy en día ya puedo respirar con total normalidad", expresó Leo a través de su cuenta de Instagram, tras ser consultado por la recuperación de una intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse.
En esa misma línea, agregó: "Me puedo mover con normalidad, me molesta un poco al estornudar nomas y bostezar. Aún no siento muchas partes del pecho, pero es de esperar y parte del proceso".
Sin embargo, el influencer admitió que lo más complejo tiene que ver con la parte psicológica y este aspecto ha empeorado debido a la situación que atraviesa Steffi Méndez, su hermana, con su ex pareja, Dante Lindhe.
"También el yo ser acusado de drogadicto. Que hayan puesto en duda mi amor y el ejemplo que le doy a mi sobrino por dentro me ha destruido", admitió Méndez Jr.
Asimismo, precisó: "Leer acusaciones tan fuertes hacia mi familia cuando hay una menor de edad involucrada también me ha dado mucha pena. Ver como se burlan de mi madre que tanto le ha costado conseguir un techo y mesa para poner la comida en la vida".
"Lo que ha sido más difícil últimamente ha sido el poder compartir más tiempo con mi familia", explicó el influencer, debido a que aún le resulta complejo poder comer sin tener pensamientos intrusivos asociados sobre su peso.
Finalmente, Leo concluyó: "Cada noche antes de dormir me repito en silencio: 'Yo no soy mi diagnóstico', 'Mañana estaré ahí, presente', 'Mi familia me necesita', 'Mi anorexia no será un impedimento para ayudar a mi hermana o a cualquiera de mi familia'".