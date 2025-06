“Sé que son palabras fuertes...”: Leo Méndez Jr. alzó la voz tras carta publicada en redes - Chilevisión

El influencer publicó un escrito que llevaba por nombre "Carta a Dios", donde abordó temas relacionados a su enfermedad y la muerte, causando preocupación en sus seguidores.

Leo Méndez Jr. tuvo que aclarar la polémica publicación que hizo en redes sociales este sábado, donde escribió una "carta a Dios" en la que hacía alusión al proceso que está atravesando en términos de salud y tocaba temas relacionados a la muerte.

"Estoy listo. Por favor, deja que suceda mientras duermo, mientras acaricio a mi perro que pasó el arcoíris antes que yo. Estoy listo, Dios mío", señala una de las frases escritas, sin embargo, este domingo el joven explicó lo sucedido.

Leo Méndez Jr. aclaró polémica carta

A través de su cuenta de Instagram, Leo explicó: "Es mi manera de poner mis pensamientos de forma poética en escrito (...) La traducción no fue del todo correcta. Se perdió el sentido de lo escrito, sé que son palabras fuertes, pero son mis pensamientos".

En esa misma línea, explicó: "El sentido solo se pierde en todo lo que la gente capta que es el: 'Estoy completamente rendido y listo para entregar mi alma al señor'. No todos están preparados para escuchar y/o ver lo que solo la mente se puede llegar a imaginar".

Leo recibió una serie de mensajes de sus seguidores quienes mostraron preocupación por la carta que había publicado, por lo que además tuvo que aclarar: "Gracias a todos por la preocupación, pero no me estoy despidiendo. No podré despedirme sobre una cosa así. Tan preparado".

Sin embargo, precisó: "Solo sé que si el momento llega, llegará de golpe y me pillará como escribí en mi carta a Dios, como espero, en mis sueños. En mi lugar feliz".

Horas más tarde, el joven fue consultado respecto de sus creencias religiosas y aclaró que de a poco ha ido acercándose a la figura de Dios.

"Una de mis escrituras no llevaba título como muchos. El más reciente que son mis pensamientos en bruto, que decidí compartirlo, n tenía mejor sentido que ponerle como título 'Una carta a Dios'. No significa que literal sea dedicada a él", concluyó.





