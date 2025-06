“Listo para dormirme”: La carta que Leo Méndez Jr. compartió en medio de delicado estado de salud - Chilevisión

El hijo del cantante DJ Méndez ha atravesado complejos momentos de salud a causa de la anorexia nerviosa que lo afecta.

Este sábado LLeo Méndez Jr preocupó a sus seguidores tras compartir en sus redes sociales una carta "despidiéndose" de la vida.

El hijo del cantante DJ Méndez fue dado de alta el día de ayer, luego de permanecer internado por varias semanas en un recinto hospitalario.

Y es que Leo se encuentra atravesando un diagnóstico clínico de anorexia nerviosa, razón por la cual tuvo que someterse a una operación al pulmón tras complicaciones de salud.

Sin embargo, tiempo después fue afectado por una bacteria que llegó hacia el corazón y abarcó todo el pulmón operado, por lo que tuvo que ser nuevamente internado.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Cansado y listo para dormirme"

Leo Méndez comenzó la carta, la cual está escrita en sueco, señalando que "ahora mismo me siento como si me hubiera convertido en una tercera persona en mi yo interior. Un espectador viendo un eterno debate que se ha vuelto bastante aburrido entre lo bueno y lo malo. Una lucha interna que silencio con auriculares y música profunda que lleva mis pensamientos a otra dimensión. Me he vuelto ciego ante los problemas que me importaban, un extraño del mundo exterior".

"El calor del verano está aquí. Me pica por lo mucho que sudo. Difícil de esconder mi cuerpo en mi ropa enorme. Mi cuerpo en el que estoy caminando ahora se siente más expuesto que nunca. Me he convertido en un espectador de aquellos que disfrutan del sol desde mi ventana. Cerrado", agregó.

El joven continuó indicando que "aterrador es la idea de ver los números subir en la escala... incluso si por dentro lo quiero. Que lo que fue tan fácil en mi vida se ha vuelto tan difícil. Recibiendo una patada en el estómago cuando decidí morir de hambre. Siempre he sido un alma paranoica que se ha acostumbrado a su compañía. Sintiendo su presencia. Últimamente, se siente más cerca. Listo para tomar acción tan pronto como mi cuerpo se rinda".

En esa línea, señaló que: "Ese silencio ya no se siente tan tranquilo por mi fuerte latido. La presión que debe sentir. Cansado y listo para dormirme. Entregar mi alma como en un paquete a aquel que durante el día y la noche supervisa mi sueño. Listo. Libre de mi prisión que he creado yo mismo. Me siento atrapado todo el tiempo. Encerrado en una habitación cerrada. ¿Es claustrofobia lo que siento? Grandes cadenas que me atan a mi cómoda cama".

"Puedo sentir la forma en que mi alma se siente con el peso de mi cuerpo, aunque pese menos que una pluma ahora mismo... Tan pesado. Me pregunto, ¿ha sido todo innecesario? Dios. Estoy listo. Por favor, deja que suceda mientras duermo mientras acaricio a mi perro que pasó el arcoíris antes que yo. Estoy listo. Dios mío", finalizó.