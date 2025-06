“A gritos llorando”: Leo Méndez Jr. es internado de urgencia por infección tras extirpación de órgano - Chilevisión

Luego de la operación para extirpar uno de sus pulmones producto de su diagnóstico de anorexia nerviosa, el hijo de DJ Méndez ingresó nuevamente a un recinto hospitalario.

Tras ser ser sometido a una compleja operación, Leo Méndez Jr. informó esta mañana que debió ser nuevamente internado en un recinto hospitalario debido a un cuadro infeccioso grave.

“Del terror, despertar de un dolor tremendo a gritos llorando a las 5 AM. En seguir recomendaciones del 1177, me contactaron con SOS que me envió una ambulancia a casa”, publicó en su cuenta de Instagram.

Pese a la atención, su estado empeoró con el correr de las horas: “Debido a mis dolores y fiebre alta, a pesar de la morfina y paracetamol, dijeron que lo mejor es devolverme a la unidad donde me operaron".

“Después de varias pruebas y todo, encontraron una infección en el cuerpo y espero una resonancia para ver exactamente dónde se ha esparcido esta infección”, explicó en la red social.

Consulta a ChatGPT lo ayudó a ser tratado con tiempo

Por otra parte, el hijo de DJ Méndez destacó haber actuado con rapidez: “Dijeron que las bacterias en el tórax no son buenas si no son tratadas a tiempo", declaró.

"Pero gracias a que seguí instrucciones de ChatGTP que dijo que llamara, pude llegar a tiempo y me dejaron con antibióticos a la vena bajo observación en el intensivo”, puntualizó el influencer de 27 años.

Finalmente, concluyó agradeciendo la preocupación de sus seguidores: “Doy gracias al universo por haber escuchado a mi cuerpo a tiempo. Estoy bien, bajo el cuidado que necesito con la unidad de psiquiatría también. Gracias a los que siguen mandando mensajes”.