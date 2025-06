“Ni un respiro”: Leo Méndez Jr. impactó con registros tras delicada cirugía - Chilevisión

A través de Instagram, el hijo de DJ Méndez publicó una sentida reflexión acompañada de imágenes de las secuelas que le dejó la intervención quirúrgica.

Leopoldo Méndez Espinoza, hijo del cantante chileno DJ Méndez, sorprendió en redes sociales con inéditos registros después de someterse a una delicada cirugía.

Recientemente, el joven reveló que atraviesa un diagnóstico clínico de anorexia nerviosa, lo que derivó en una compleja operación para tratar afecciones en sus pulmones y estómago.

A través de Instagram, Méndez también publicó una sentida reflexión acompañada de imágenes de las secuelas que le dejó la intervención quirúrgica.

"Necesito un maldito segundo, todo va demasiado rápido. A veces la vida no te da ni un respiro. En tan poco tiempo, me vi enfrentando más de lo que pensé que podía soportar en mi vida", partió diciendo en la publicación.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La reflexión de Leo Méndez Jr. tras operación

El influencer radicado en Suecia detalló que el procedimiento se trató de una lobectomía, que consiste en la extirpación quirúrgica de un lóbulo (una sección) de un órgano, en este caso su pulmón izquierdo.

"Por razones urgentes tuve que someterme a una operación no menor, una lobectomía hecha con un robot (a gritos le pedí al universo que no pasara a una cirugía abierta, que me daba más terror y me iba a dejar una cicatriz más grande)", expresó.

"Impresionante la tecnología que existe hoy en día. Pero a la vez sudaba y sentía muchísimo miedo minutos antes del gran momento, aterrador. Y en medio de todo, entendí algo que duele más que cualquier otra cosa, que solo basta una enfermedad para ver con claridad quién está de verdad a tu lado y quién solo estaba por costumbre", añadió.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Asimismo, reflexionó que "la sangre no siempre significa familia y la soledad más profunda no se siente cuando estás solo, sino cuando estás mal y nadie aparece".

En ese sentido, valoró el gesto de su padre, quien ahora viajó desde Chile para acompañarlo, y agradeció a su ex pareja porque, a pesar de estar separados, estuvo presente en los "momentos más vulnerables y crudos".

"Sigo aquí. No igual que antes, pero sigo. Mucho más consciente, más selectivo y por sobre todas las cosas, más humano", cerró el joven.