“Estoy en lista de espera”: Leo Méndez Jr. habló de su anorexia nerviosa con importante anuncio - Chilevisión

El hijo del cantante DJ Méndez atravesó complejos momentos en un recinto hospitalario y, por fortuna, este jueves dio a conocer que fue dado de alta tras una compleja operación al pulmón.

Tras semanas complejas semanas donde permaneció internado en un recinto hospitalario, Leo Méndez Jr. informó en sus redes sociales que fue dado de alta y que ya se encuentra reposando en su domicilio.

En su cuenta de Instagram, el joven respondió las inquietudes de sus seguidores al hablar de su anorexia, pues adelantó que será tratada en el corto plazo, ahora que ya no está internado.

"Me preguntan mucho si recibo ayuda por mi anorexia... La recibiré y estoy en lista de espera", aclaró. "La parte psíquica que es la anorexia (...) será controlada... pero de momento bajo un tipo de cuidado puedo esperar en casa en mi zona de confort, en mi lugar feliz".

Leo había contado hace unas semanas que atraviesa un diagnóstico clínico de anorexia nerviosa, razón por la cuál tuvo que someterse a una operación al pulmón.

Sumado a eso, durante los últimos días sufrió complicaciones y tuvo que ser internado por un cuadro infeccioso grave.

Según contó, lo afectó una bacteria que llegó hacia el corazón y abarcó todo el pulmón operado, por lo que tuvo que ser nuevamente internado.

Acercamiento con Steffi Méndez

Junto a esta noticia, también dio a conocer que su hermana Steffi Méndez celebró la medida enviándole flores, aunque estas le fueron entregadas una vez logró salir del centro médico.

"Mi hermana me las trajo justo cuando se puso fea la cosa y, por razones de sanidad/alergia, no la dejaron entrar con ellas pero me las guardaron para cuando me iban a dar de alta", relató.